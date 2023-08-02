群光電能每股賺1.98元 寫史上最強第二季

突破總體經濟的挑戰以及「五窮六絕」的淡季宿命，群光電能（6412）2日公布第二季（EPS）勁揚至1.98元，季增34.7％，年增1.5％，獲利不輸旺季；得益於產品組合優化策略持續發酵，加上匯率助攻，單季毛利率達20.3％、營業利益率9.6％、淨利率8.5％，和去年同期相比「三率三升」，與EPS同創史上最強第二季紀錄。累計上半年EPS 3.45元，表現優於預期。

群電第二季合併營收達92.7億元，季增11.8％，年減9.7％。毛利率為20.3％，年增3.5個百分點、營業利益率達9.6％，年增1.7個百分點、淨利率達8.5％，年增1.0個百分點。毛利達18.82億元，年增9.2％。營業淨利8.93億元，年增10.2％。稅後淨利為7.9億元，年增2.3％；EPS為1.98元，年增1.5％。整體而言，公司毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業利益率、淨利率等7項重要財務指標均創下歷年同期新高。

群電累計上半年合併營收則達175.62億元，年減15.4％，毛利率為19.5％，年增2.8個百分點。營業利益率達9.2％，年增0.9個百分點。淨利率達7.8％，年增0.4個百分點。毛利達34.3億元，年減1％。營業淨利達16.19億元，年減5.8％。稅後淨利為13.71億元，年減10.3％；累計上半年EPS為3.45元，年減11.1％。

群光電能今日亦同步公布7月份自結合併營收達30.5億元，年減13.7％。累計前7月自結合併營收達206.12億元，年減15.2％。

急單續熱 群光電能樂看下半年比上半年好

急單效應續發酵，群光電能（6412）樂看第三季業績有機會比第二季好，下半年可望比上半年好。

群光電能因客戶於6月份季底拉貨，使得基期較高，因而7月營收30.5億元較上月小幅修正，亦呈年減13.7％。惟8、9月營收有機會呈現「月月高」走勢，群光電能表示，雖然近來客戶下單仍以短單居多，但實際拉貨經常優於預期。

針對近期最火熱的生成式AI話題，群光電能也不缺席，群光電能表示，AI絕對是未來10年的大趨勢，而群光電能也啟動全面佈局，不管是雲端AI、邊緣AI到終端AI，群光電能都有機會成為受惠者。

以筆電電源為例，目前各大品牌場莫不積極發展 AI筆電，預期將推升未來兩年的換機潮往高階機種發展，而公司第二季已領先業界量產了導入GaN 材料且支援PD3.1新標準的大瓦特數筆電電源新品，強勢布局迎向未來AI筆電電源的全新升級。

另在AI伺服器電源部分，群光電源亦已成功開發全系列超高功率密度鈦金的3KW～5KW AI用伺服器電源，其中4KW電源已經出貨給中國一線客戶，目前將全力配合更多客戶開發設計AI相關機種，並積極拓展新客戶，期盼在客戶數、機種數有效增加後，逐步發揮疊加效應，開創新一波成長動能。