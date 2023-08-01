光纖上網以量計價，中嘉寬頻開第一槍!打破業界慣例，中嘉寬頻1日宣布推出創新資費「計量光纖」， 全台首創以量計費、終身免綁約，挑戰業界最低申辦門檻，月付99元起，用多少算多少。

中嘉寬頻表示，「計量光纖」打破傳統家用寬頻一成不變的吃到飽月租及綁約的資費框架，創新採用「以量計價」收費模式、用多少算多少，享 有「終身免綁約」，挑戰業界最低月租費門檻月付99元就可申辦，上市初期率先開放台北市服務區域申辦。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示，家用固網寬頻已是家戶數位生活必需品，然而不同 年齡族群的上網用量差異大，部分使用者交替使用家用寬頻及行動網路，雖然固網寬頻連線品質穩定 但使用量並不固定，也有些用戶家中智慧設備需要搭配低用量的寬頻服務，然而目前市面上主流資費都採單一收費模式，用量再低都必須支付固定的吃到飽月租費。

中嘉新資費提供消費者可依實際使用需求選擇60M或120M的光纖上網方案，內含最高每月100GB免費上網量，超量10元/GB起，用多少算多少，並提供收費上限，60Mbps上網上限月租699元、120Mbps上限月租799元，用戶亦可視使用狀況自由更換速率 ，並隨時到官網查詢用量使用狀況。