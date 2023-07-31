台達電 打入TOYOTA電車鏈

台達電進軍電動車供應鏈再傳捷報，已成功晉身全球最大汽車集團、豐田（Toyota）一級供應商（Tier1），電機（馬達）、電控等機件，自第四季起出貨，首筆訂單上看數十億元，明年訂單將呈倍數跳升。

在電動車及AI伺服器領域布局頗深的台達電，今日由董事長海英俊、執行長鄭平連袂召開法說會，受到法人高度關注。

昨日依例率先公布上半年獲利，EPS達5.8元，創下歷年同期新高。

先前的股東會上，台達電曾表示集團已成為國際車廠一級供應商，唯未透露車廠名稱，市場昨傳出即為日系豐田電動車供應鏈，並自第四季起交貨。電動車業者指出，台達電不但向電動車tier-1供應鏈邁出一大步，也串起電控、電機及電動樁一條龍供應鏈，成果傲人。

針對市場傳言，台達電保持一貫的低調，表示電動車是台達未來幾年成長的重要動能之一，目前主要的歐、美、日車廠幾乎都跟台達電有關係，前20大車廠有超過7成是台達客戶。另台達電強調，公司向來不揭露客戶資訊，關於市場上的消息，不針對單一客戶評論。

日系的各車廠為了加速汽車電子電氣化（Electrical and Electronic Architecture；E/E Architecture）轉型，近期開始下詢價單（Request for Quotation；RFQ）給數家台系汽車電子相關業者，在擴大下單動作上，以日系汽車龍頭廠Toyota態度最為積極。

為了追中趕美，Toyota將2022～2030年純電動車投資額，由既定4兆日圓上修至5兆日圓，等於一口氣加碼25％，在此波Toyota擴大下單動作，首波受惠一級供應商（Tier 1）名單，赫然出現台達電名列其上。

台達電電動車布局「十年磨一劍」，除電池外，已切入三大關鍵零組件中的電機、電控二大版圖，並延伸到車外充電樁基礎設施，目前客戶主要是傳統車廠，包括歐洲、美國、日本、中國車廠。

Toyota為全球全球銷量第一大車廠，根據公司最新財報統計，2023財年（2022年4月至2023年3月底）全球總共售出超過961萬輛車，然電動車只占3.8萬輛、占比僅0.4％，豐田預估2024財年將提升至20萬輛、年增426％，成長動能驚人。

據了解，台達電布局豐田電動車供應鏈已有逾二年，但相較其他車用客戶如賓士、德國福斯集團、美國通用集團、Tellantis集團、美國特斯拉來說，豐田集團算是新嬌客，未來成長動能強勁。