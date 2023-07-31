致茂Q2獲利寫第4高 雙率連2季登峰

量測儀器大廠致茂(2360)今（31）日召開法說，雖然業外比較基期較高，但在本業營運持穩高檔下，2023年第二季稅後淨利10.43億元，為同期次高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）2.42元，上半年稅後淨利19.55億元、每股盈餘4.65元，雙創同期第三高。

致茂2023年第二季合併營收44.16億元，季增0.64％、年減10.53％，為同期第三高。營業利益12.14億元，季增2.26％、年減11.13％，創同期次高、歷史第三高。毛利率、營益率「雙升」至62.27％、27.49％，連2季改寫新高。

致茂第二季營收及本業獲利持穩高檔，惟業外收益1.44億元，雖季增1.44倍、但年減達79.3％，使歸屬母公司稅後淨利10.43億元，季增達11.33％、但年減達37.2％，為同期次高、歷史第四高，每股盈餘2.42元。

累計致茂上半年合併營收88.04億元、年減5.67％，為同期第三高。營業利益24.01億元、年增8.96％，毛利率61.51％、營益率27.27％，均創同期新高。惟因業外收益年減達76.46％，歸屬母公司稅後淨利19.55億元、年減22.19％，每股盈餘4.65元，仍雙創同期第三高。

觀察致茂各事業體營收概況，第二季量測設備事業體41.98億元，季增4％、年減10％，威光自動化1.67億元，季減達41％、年減11％。累計上半年量測設備事業體82.47億元、年增2％，威光自動化4.5億元、年增10％。

致茂財務長暨發言人應正表示，第二季及上半年毛利率、營益率創高，主要由於母公司的量測設備貢獻提升，產品組合優化帶動。而稅後淨利較去年同期衰退，主因去年同期業外出售轉投資工業電腦廠凌華部分持股，合計認列約5億元收益挹注，墊高比較基期。

（時報資訊 林資傑）