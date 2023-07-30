全球瘋FWA網路基建 啟基等12台廠大利多

為打造全美高速網路計畫，美國將從拜登基礎建設法案中提撥420億美元，加速推動寬頻網路基建，而5G FWA（Fixed Wireless Access，FWA)具有部署速度快、維護成本低等優勢，已取代有線連接成為Verizon、AT&T、T-Mobile等各大電信商全力發展選項，印度、中東、印尼、越南也相繼投入，台廠網通業者及光通訊廠家與晶片業者等，營運都將因設備出貨增加而受惠。

台灣是全球FWA供應鏈重鎮，FWA網路全球遍地開花，將為啟基、亞旭、中磊、明泰、合勤控、智易等網通設備商開創新商機，上游終端晶片、光通訊廠商包括聯發科、光通訊廠商聯亞、眾達-KY、統新、光環、華星光均將受惠。

若從全球行動數據量預估，2023年到2028年，全球數據量將再成長3.5倍，而FWA預估成長幅度遠超過數據增幅，可望達到5倍；換言之，連結FWA網路的數據流量成長幅度將比總數據量還要高，將推升FWA設備需求一路旺到2028年。

5G FWA在布建速度或維護成本上，比光纖到戶更具優勢，研調機構TrendForce統計，去年出貨年成長逾一倍，總出貨760萬台，資策會MIC則估計，今、明年全球出貨成長幅度也自3成及4成起跳，以近幾年網通設備的成長性來看，5G FWA未來幾年成長相當強勁。

根據資料顯示，美國目前仍有超過7％的人，尚無完整的網路服務，資訊傳輸速度也低於政府標準，而歐盟國家整體光纖滲透率落差相當大，未來廣大的美國及歐洲市場都急需更多的寬頻網路基建，這些都可望刺激相關台廠的營運成長。

資策會MIC產業分析師許凱崴表示，今年消費市場需求疲軟，但各國仍積極進行網路基建，5G相關設備需求相對穩健，其中，資策會估計，去年全球5G FWA出貨超過700萬台，TrendForce則在去年九月預估2023年出貨量1300萬台，最近數字則調升至1620萬台，顯示需求蓬勃成長。

許凱崴進一步指出，2024年全球景氣可望回溫，有利各國網路建置更加快腳步，預計明年全球5G FWA出貨成長幅度更可望在4成以上，且預期未來的3至5年5G FWA市場仍將維持成長態勢。

FWA（固定無線接取）是指透過無線方式提供網路連線服務，直接取代有線光纖寬頻上網，消費者只需要透過用戶終端設備（CPE）提供寬頻接取的連結，便可以在指定場域中接收無線網路訊號。

以實際狀況舉例，用戶可以在家需要無線上網，只需要擺上一台CPE，接入電信業者提供的5G行動上網，便能夠使用家用無線網路服務，省去人工拉線連接與設定等繁瑣程序。

FWA設備在3G開始萌發、4G展開應用、5G時代才出現爆發成長，主要因為5G技術已具有速度快、延遲低且連接多等優勢，帶給營運電信商提升ARPU（使用者平均收入）的聯想，特別是歐美電信商已快速透過5G提供FWA服務。

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