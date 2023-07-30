馬斯克也怕的事 AI的黃金十年恐受阻礙

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前曾經預期美國用電量在2045年之前將增加兩倍，為此呼籲能源業擴大投資綠能發電等基礎建設。日前，他進一步警告稱，美國可能在兩年內陷入缺電危機，若不儘快化解，將阻礙人工智慧（AI）與電動車等新興科技產業的發展。

■呼籲加快發電計畫時程

AI等新興科技產業的快速發展可能會深化能源危機，馬斯克上周在美國電力公司PG&E舉辦的研討會上表示，「我們必須加快發電計畫的時程表，並保持高度急迫性，我最擔心的問題就是能源業缺乏緊急意識。」

報導稱，過去12個月以來，馬斯克已在多場能源研討會上呼籲美國能源業擴大投資基礎建設，目的除了支持電動車普及之外，也是為了推動耗電量龐大的AI產業發展。

馬斯克稱：「我預測，美國面臨的危機將從眼前的晶片短缺，演變成兩年內的缺電危機。」他指出，疫情期間的晶片缺貨已經衝擊美國科技業及汽車業，未來卻真的會爆發缺電危機，更將拖累AI產業發展。

今年6月間，馬斯克在德洲奧斯汀一場研討會上說：「無論你認為美國的電力需求量是多少，實際上的需求都會比你想像的更多。」

■美國已感電力供不應求

其實，美國能源業近年已經深刻感受到電力供不應求，除了電動車及大型資料中心不斷增加用電需求之外，夏季熱浪及其他氣候異常也讓用電量飆高，導致電力公司不得不在用電高峰期實施分區限電。

勤業眾信聯合會計師事務所估計，美國大型電力公司為了滿足用電需求，合計將在2030年前投資1.8兆美元升級發電廠及配電系統。然而，美國電力公司產能擴大速度相當緩慢，恐怕趕不上需求成長速度。

馬斯克表示，過去20年來美國電力需求成長緩慢，電力公司得以慢慢擴張產能，但現在電力需求正急速擴大，電力公司也必須加快腳步。PG&E預期未來20年美國電力需求將成長70％，這是前所未見的成長速度。

德州大學能源資源教授韋伯（Michael Webber）說：「發電產業正迎接本世紀最大商機，但若無適當對策，恐將錯失良機。」

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