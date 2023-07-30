電信499吃到飽將退場 新月租低價案一次看

還記得5年前電信業的「499吃到飽」之亂嗎？當時搶辦綁約的用戶，如今合約即將到期，中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信業者摩拳擦掌祭出5G或4G低價吃到飽方案，要在新一波的續約潮搶客

中華電信

針對499元吃到飽合約將到期的客戶，中華電信推出5G的購機升級方案，不僅可加贈上網量也能提供折價優惠，如果消費者沒有購機需求，則會推薦加贈高額Hami Point點數方案。中華電信表示，目前推薦資費以5G 599元每月限量24GB為主，若是量到則會降速以4G運行、限速12Mbps。

對於不同流量需求的消費者，中華電也提供4G資費方案，包含499元限速21Mbps上網吃到飽，以及699元不限速吃到飽方案。

台灣大哥大

台灣大哥大說明，原先4G月租499元資費的用戶，可升級月租599元，該資費每個月會基本回饋100元的momo「mo幣多」，消費滿額最高回饋500元。如果是攜碼用戶，在網路門市申辦4G「mo幣多」月租599元吃到飽，合約期間贈送2400元momo幣；假如是4G限速月租499元吃到飽，則會贈送1200元momo幣。

除了4G，針對5G資費方案，台灣大哥大也推出月租999元、上網傳輸量60GB，每月還可享最高650元momo幣回饋，若是量到則會變成4G吃到飽，換算下來等於給了月租約35折等值優惠。

遠傳電信

遠傳說明，無論是4G還是5G都提供了多種方案讓消費者選擇，像是4G主打月租費149元「輕量吃到飽」方案，抑或是兒童手錶方案都受親子族群歡迎。

而針對目前5G資費，只要月繳599元起，就可以手機搭配家電優惠及家用固網等數位服務一起享用。

（林依榕整理 ）

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