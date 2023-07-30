台達電將法說 財報、展望成重頭戲

電源三雄法說會第二棒將在8月1日交棒給電源龍頭廠台達電，由於今年搶頭香的光寶科法說會行情表現亮麗，連光寶科總經理邱森彬在法說會上都忍不住說，這是董事長宋明峰接班三年來首見，簡直可以用「盛況空前」來形容，連帶也讓人對即將登場的台達電法說會寄予厚望，不知是否會同樣爆出史上最多的法人法說會參拜潮？

惟不同於光寶科，台達電此次法說會採現場和線上同步舉行的模式，依規定，選擇參加台達電線上法說會者，須在法說會召開前一日完成註冊，待取得會議連結後，才能進場聆聽，至於會不會因而達到分散人潮的效益，目前還未得知。

台達電八月一日舉行的法說會照例由董事長海英俊和執行長鄭平連袂舉行，會中除揭露半年報外，亦將就下半年的展望做剖析。

半年報部分，儘管台達電目前尚未公布獲利數字，不過，因搭上A伺服器和電動車的順風車，業績步步高升有跡可循，不單第二季營收首度以1,005.5億元，攀上千億元大關，連帶寫下單季第三高，連帶交出季增8.3％、年增11.73％的雙增成績單，就連上半年累計營收1,934.11億元，亦直逼2千億元大關，同步拿下歷年同期新高，亮眼的營收已足以讓法人對台達電第二季的獲利表現服下定心丸。

法說會中除了回顧前塵，檢討財報外，展望未來也是重頭戲，手握兩大當紅炸子雞包括AI伺服器和充電椿的台達電，預料除了下半年展望會是法人關注的重點外，這兩大成長利器將如何佈局，勢必也是法人關注的重點，台達電下半年的成長動能要如何啟動？再過幾天答案就揭曉。

