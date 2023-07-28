砸4億美元 超微最大設計中心落腳這國家

美國晶片製造商超微（AMD）周五宣布未來5年將在印度投資約4億美元，並在班加羅爾這個科技業重鎮打造該公司最大的設計中心。

周五在印度總理莫迪的家鄉古吉拉特邦（Gujarat）舉行的年度半導體會議上，超微技術長Mark Papermaster宣布這項消息。在這場盛會上發表演說的還包括鴻海（2317）董事長劉揚偉與美光執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）。

儘管進入時間較晚，但莫迪政府一直積極為印度新興的晶片產業招商，目標是將印度打造成為全球的半導體設計與製造中心。

超微宣布年底前在班加羅爾啟用新的設計中心園區，預計5年內將創造3,000個新的工程師職位。

這個新園區占地50萬平方英尺，在啟用後，超微在印度的辦公據點將增至10個。目前超微在印度的員工已經超過6,500人。

超微是PC和數據中心處理器大廠，現在也在著手開發一款AI晶片，以挑戰市場龍頭輝達。

與最大競爭對手英特爾不同，超微將其設計的晶片委外給台積電等第三方製造商生產。

印度在2021年推出規模達100億美元的晶片產業發展獎勵計畫，但迄今似乎成效有限，到目前為止尚沒有一家公司獲准在當地設立晶圓廠，而這才是莫迪遠大計畫的核心。

其他的投資案包括美國晶片設備大廠應材（Applied Materials）在6月宣布將斥資4億美元設立工程中心。晶片製造商美光此前也宣布在古吉拉特邦投資8.25億美元建造半導體封測廠。

（時報資訊 柯婉琇）

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