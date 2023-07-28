光寶科H1 EPS 2.86元、Q2發現金股利2元

光寶科技（2301）受惠於雲端運算電源、汽車電子、5G網通等高價值核心事業持續成長，供應鏈管理與營運效率優化，獲利力大幅提升，第二季毛利率達23.3％、營業淨利率為11.6％，推升單季EPS來到1.84元，另上半年EPS達2.86元，經董事會決議，光寶科2023年第二季擬發放每股現金股利2元。

光寶科技完成世代交替，如今正式邁入第三年，光寶科技總經理邱森彬28日於法說會中表示，這三年來光寶科全面啟動組織轉型，挑戰新賽道，積極布局雲端電源、汽車電子與5G網通等新應用，大幅提升高成長與高價值的核心業務比重，成功拓展新市場、新客戶，是帶動光寶科今年獲利成長的主因。

展望未來，為佈建中長期發展動能，光寶科已規畫好以能源作為成長第二曲線，發展Internet of Energy（IoE）系統性產品，在綠色資料中心（Green Data Center）布局邊緣伺服器電源系統設計、液冷解決方案等；於潔淨運輸（Clean Mobility）領域拓展AC/DC車用充電方案；在高效基礎設施（Efficient Infrastructure）加速微電網、能源管理解決方案的推進，讓永續綠色科技成為光寶的競爭優勢。

展望第三季，邱森彬預期在雲端運算、汽車電子、5G網通等高價值與高成長的核心本業帶動下，營運可望持續成長。下半年將持續透過優化產品組合、強化供應鏈管理，並持續挹注研發投資至高成長領域，加速新應用、新產品time to market的時間，拓展新市場、新客戶。此外，以長期策略發展為目標，結合本業核心優勢投入轉能、節能、控能、儲能等長期成長領域，朝能源管理解決方案邁進，持續提高產品附加價值，建構下一波成長動能。

光寶科28日召開法說會，宣布2023年第二季擬發放每股現金股利2元。圖／鄭淑芳

（工商 鄭淑芳）

光寶科(2301)公布第2季及上半年財報，第2季合併毛利率達23.3%，為單季新高，稅後盈餘為42億元，單季每股盈餘為1.84元，累計上半年每股盈餘為2.86元。

光寶科今天下午舉行法說會，儘管終端市場需求不振，受惠於雲端運算電源、汽車電子、5G網通等核心事業穩定成長，光寶科第2季合併營收為372.93億元，季增9%，年減13%，營業毛利為86.78億元，季增35%，年減1%。

受惠於高成長高價值事業比重提升、供應鏈合作與營運效率優化，單季合併毛利率為23.3%，季增4.5個百分點，年增2.9個百分點，為單季新高，營業淨利為43.25億元，季增101%，年減1%，營業淨利率為11.6%，季增5.3個百分點，年增1.4個百分點，稅後盈餘為42億元，季增79%，年增6%，單季每股盈餘為1.84元。

就三大部門來看，第2季資通訊光電部門營收161.4億元，季增12%，佔整體營收比重約43%，雲端及物聯網部門營收為132.18億元，季增9%，營收佔比為36%，光電部門(含車電)營收為79.35億元，季增4%，佔營收比重為21%。

光寶科上半年合併營收714.67億元，年減15%，營業毛利為151億元，年減5%，合併毛利率為21.1%，年增2.3個百分點，營業淨利為64.79億元，年減12%，營業淨利率9.1%，稅後盈餘為65.53億元，年增8%，每股盈餘為2.86元。

（時報資訊 張漢綺）

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