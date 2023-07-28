全球爭搶台積電 張忠謀曝三大致勝關鍵

台積電（2330）今日舉行全球研發中心啟用典禮，創辦人張忠謀親自出席見證公司里程碑。張忠謀表示，今天想藉這個機會，重溫幾個他認為幾個基本的觀念，第一是科技業必須技術自主，台灣很多科技公司都沒有自主技術，這點是台積電從一開始就堅持的。其次是從技術自主到技術領先，這是一條漫長的路，台積電這條路已經走了三十年，一直到七奈米才可以有十分的信心說，台積電技術領先了。台積電每年有8%的營收都是給研發團隊的，這個數字台積電用二十幾年了沒有改過。除了研發外，張忠謀強調，製造團隊這也是致勝關鍵，研發和製造要合作無間。

張忠謀表示，過去三十幾年了，台積電研發團隊沒有一個「家」，現在終於有「家」了！幾十年以前我還在德州儀器的時候，那時候德儀剛建了一個大樓，德儀董事長就介紹我看一本書，那裡面講了一個故事，英國海軍在19世紀非常厲害，但他們到20世紀才有海軍部的家，海軍部大樓才建立，英國海軍就沒落了！希望台積電不要走英國海軍這條路。

張忠謀在致詞時首先對台積電研發和製造團隊致敬。他幽默指出，這十年來，研發團隊跟製造團隊對台積電的貢獻、對世界半導體業的貢獻、對世界經濟貢獻是很大的，但也是因為你們做了那麼大的貢獻，所以台積電才成為「兵家必爭之地」，也不知道應不應該謝謝你們！

（時報資訊 任珮云）

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