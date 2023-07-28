中磊H1營收獲利創同期新高 EPS 4.02元

電信寬頻設備大廠中磊電子今（28）日召開法人說明會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，中磊歸屬母公司稅後淨利為5.3億元，年增達16.6％，上半年歸屬母公司稅後淨利為10.3億元，較去年同期大幅成長32.5％，上半年每股稅後純益為4.02元，中磊上半年營收、稅後淨利及EPS皆創同期歷史新高紀錄。

中磊今日公布今年第二季及上半年營運成果，其中，中磊第二季營收為156.7億元，較去年同期成長3％，單季營業利益達7.1億元，年成長26％；歸屬母公司稅後淨利為5.3億元，年增達16.6％。以加權平均股數約257百萬股計算，第二季每股稅後純益（EPS）為2.05元。單季營收、獲利及EPS皆創公司同期新高紀錄。

在累計營運部分，中磊今年上半年合併營收為313.3億元，較去年同期成長12.3％。累計上半年營業利益為13.7億元，年增率達45％，上半年歸屬母公司稅後淨利為10.3億元，較去年同期大幅成長32.5％。以加權平均股數約257百萬股計算，累計上半年每股稅後純益（EPS）為4.02元。公司上半年營收、稅後淨利及EPS皆創同期歷史新高紀錄。

展望下半年，中磊樂觀以待。中磊表示，該公司深耕電信寬頻領域，隨著5G創新應用快速發展，5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及智慧物聯網等新產品應用需求增溫。中磊持續投入前瞻技術研發，並與全球客戶深度合作，轉型效益顯現，電信直供業務比重顯著提升，整體營運後勢成長可期。

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