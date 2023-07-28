台積全球研發中心啟用 張忠謀親臨亮點曝

台積電全球研發中心啟用 魏哲家：根留台灣

台積電全球研發中心28日啟用，研發中心聚焦研發能量、引領創新思維，繼續刷新創新紀錄，並向客戶證明，製程演進推進、努力投資研發。典禮冠蓋雲集，包含創辦人張忠謀博士、行政院長陳建仁、力積電董事長黃崇仁等皆出席啟用典禮。

張忠謀博士對台積電R&D團隊致上十分敬意，並指出R&D團隊對台積電、全球半導體及世界經濟都有非常大的貢獻，台積電也持續在研發持續投注，關鍵數字是營收的8％，相當於55億美金，比MIT全年預算20億美金還多！

總裁魏哲家表示，台積電仰賴台灣水、電、土地及人才，縱使外部雜音不斷，但是台積電全球研發中心啟用，宣示台積電根留台灣的決心。

董事長劉德音提到，台積電研發歷史回朔至30年前，投資R&D絕對值回票價，也代表台積電秉持研發創新傳統與決心。

（工商時報 張珈睿）

台積電全球研發中心今啟用！張忠謀親臨見證 「這小物」成亮點

台積電全球研發中心今（28）日上午10點半舉行啟用典禮，這座研發中心攸關台積電未來20、30年的研發大計，值得關注的是，台積電創辦人張忠謀將出席見證關鍵時刻，台積電還贈送現場來賓聯名悠遊卡。

台積電全球研發中心位在新竹科學園區，預計進駐8000名研發人員，初期先進駐2000人。台積電董事長劉德音先前曾表示，要將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，相關專利數也曝光，讓國內外半導體業界都相當關注這件盛事。

創辦人張忠謀將親自出席全球研發中心啟用典禮，根據ETtoday報導，現場除了公司高層到場外，供應鏈、重大客戶也都到齊，而且現場來賓報到後，識別證上還附有台積電全球研發中心的聯名悠遊卡。

台積電將全球研發中心自詡為「台灣的貝爾實驗室」，藉由投入研發持續擴大台積電技術領先優勢，希望為半導體產業創造更大價值。台積電去年研發費用達54.72億美元、年增22.5%，占營收比重7.2%，連續3年研發費用年增2成以上；預估今年研發費用也將持續年增2成，隨著先進製程發展，投入研發的費用也更高。

（中時新聞網 邱怡萱）

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