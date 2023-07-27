台積電砸900億重金 都是為了「它」！

輝達引爆AI浪潮，讓AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能不只供不應求，需求更是一路旺到明年，台積電想方設法調動產能支援，甚至跟力積電搶地，要打造國內最新CoWoS先進封測廠。究竟什麼是CoWoS？台積電有必要為它勞師動眾？工商財經網為各位讀者細說分明。

CoWoS是什麼？

自2015年以來，積體電路的先進製程發展開始放緩，隨著台積電開發2奈米製程，積體電路的製程工藝已接近物理尺寸極限，與此同時，晶片設計成本卻快速提高，根據半導體技術研究機構 Semi engingeering計算，28奈米製程開發晶片要投入5,130萬美元，到16奈米製程節點需要1億美元，到了5奈米製程節點，開發晶片的費用將達到5.42億美元。為了有效降低成本、並提升晶片效能，各家廠商爭相探索先進封裝技術。

在這種情況下，台積電推出「CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）」封裝技術。所謂的「CoWoS」是一種2.5D、3D的先進封裝技術，進一步可以拆分為「Cow」和「Wos」，Cow 是晶片堆疊，Wos是將堆疊的晶片封裝在基板上，簡單來說，就是利用推疊整合CPU、GPU、DRAM等各式晶片，併封裝到一套基板上，可以減少晶片所需要的空間，也能在節省功耗及成本的同時，提高晶片運作效能。

AI伺服器標配 CoWoS掌握高速運轉商機

CoWoS所使用的封裝技術，擁有面積小、節省功耗、成本，以及提高晶片效能的優勢，原先主要是應用於消費型電子領域。但隨著人工智慧、電動車、雲端計算等新科技浪潮來臨，高速運算需求高漲，讓核心運算元件充分發揮效能的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）應運而生。

TrendForce指出，為提升整體AI伺服器的系統運算效能，以及記憶體傳輸頻寬等，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Inter）等高階AI晶片中大多選擇搭載HBM，而幾乎所有的HBM系統都採用CoWoS 封裝技術，所以在輝達、微軟、谷歌掀起AI浪潮下，GPU、AI伺服器等產品需求大幅提升，也造成台積電的CoWoS產能供不應求。

CoWoS仍有一些問題待解決，例如由於晶片堆疊後所產生的散熱問題或良率提升等等，但現在最重要的，是台積電產能不足的問題。

供不應求 台積電加速建廠擴產

由於生成式AI火熱，各大廠紛向台積電下單，包括輝達的A100、H100 GPU、超微的MI250、MI300 GPU等，另外還有賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）、亞馬遜（Amazon）、思科（Cisco）等大客戶，近期傳出美光（Micron）推出的第二代HBM3記憶體，也是下單台積電，訂單火爆讓台積電的CoWoS產能供不應求，面對這種情況，台積電計劃將CoWoS產能擴張40％以上。

台積電總裁魏哲家日前於法說時表示，AI相關需求增加對公司是正面趨勢，預測未來5年的年複合成長率（CAGR）內將達近50％，營收貢獻將增至low teens（11～13％），因此CoWoS先進封裝的產能建置是「As quickly as possible」。

台積電於第二季起在桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置CoWoS生產，產能可望由今年單月9,000片一路擴增，明年挑戰單月2.5萬片以上目標，產能三級跳。

台積電優先規劃龍潭先進封測三廠將部分InFO製程轉至南科廠，讓龍潭廠全力衝刺CoWoS。南科先進封測二廠、竹南先進封測六廠預計第四季設備機台將會到位，中科先進封測五廠加速擴建後段WoS產能，明年也將擴建CoW產線。

另外，近期又在銅鑼科學園區取得7公頃土地，預計斥資900億元興建一座先進封裝廠，且趕在今年底前動工、2026年底完工，2027年第三季量產。

外資野村證券預期，台積電CoWoS年化產能將從2022年底7～8萬片晶圓，增至2023年底14～15萬片晶圓，隨產能持續擴充，預估2024年底將挑戰20萬片產能。

台積電得道 供應鏈升天

隨著台積電大舉投入CoWoS的生產，也讓相關設備供應鏈受到高度關注，包提供濕製程設備自動濕式清洗機台（Wet Bench）、單晶圓旋轉清洗機（Single Wafer Spin Processor）的辛耘、弘塑；被動元件點膠機廠萬潤為台積電供應CoWoS晶圓級點膠機台、點膠後檢查機；均華則是晶片挑選機（Sorter）、黏晶機（Die Bonder）的供應商，以及AOI設備廠志聖等。

搭上台積電CoWoS的順風車，這些台廠的股價水漲船高，截至7月26日止，弘塑收盤報649元，寫下新史新高價，今年以來漲幅186％，辛耘也以217元創新高，漲幅更是超過200％，萬潤股價135.5元，為2022年3月以來新高，均華的123元，也是自2021年11月底以來的高價。

除了上述台積電CoWoS的供應鏈吃香外，CoWoS相關概念股還包括封裝廠日月光、精材，測試廠京元電，測試探針卡廠穎崴、旺矽，HDI載板廠欣興，PCB廠楠梓電，測試板卡精測，研磨工具廠中砂，EUV光罩盒家登等，都有機會在這波CoWoS浪潮中分一杯羹。