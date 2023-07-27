握AI與車電大單 宜特H2啟動成長動能

握AI、車電大單 宜特今年營收獲利將續創新高

半導體驗證分析廠宜特（3289）第二季營運加溫，該公司董事長余維斌表示，公司今年接獲許多AI及車電的應用大單，雖第二季業績已揚升，但預期下半年營收及獲利將開啟另一波成長動能，今年全年營收及獲利將續創歷史新高。

余維斌表示，半導體業去年第四季到今年上半年受庫存調整影響，僅部分應用如車用、AI 伺服器不受影響，而宜特營運與客戶研發直接相關，在客戶全力投入研發下，上半年營收仍創新高。

展望下半年，余維斌就產品類別觀察，手機、PC與消費電子上半年需求較弱，下半年預期車用與人工智慧（AI）明顯相對較佳。

余維斌指出，AI是高速運算（HPC）概念的硬需求，宜特在高速領域布局耕耘甚久、與大公司合作關係深，並取得汽車電子協會（AEC）會員資格，目前接獲許多車用、AI應用訂單，接單規模已創高、並接獲更多國際公司訂單。

余維斌進一步指出，宜特第二季獲利表現不錯，但仍是今年低點，隨著車用、AI應用新訂單陸續湧入，預期下半年營運可望逐季成長，第三季營運將續加溫，且第四季在AI及車電開始貢獻營運下，業績成長動能將較前三季明顯躍升。