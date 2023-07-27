這兩檔積極前進生成式AI 法人按讚

訊連（5203TT）

導入生成式AI功能，題材和業績兼備。

訊連推出多種生成式AI和酷AI等功能，導入既有的產品內，增加產品的競爭力：

2Q23三大成長型產品佔營收72％，其中PC-Create（B2C）YoY持平，主要是因為基期較高的關係，為了維持成長性，訊連推出多種生成式AI和酷AI等功能，導入既有的產品內，增加產品的競爭力；Mobile APP營收YoY+5.9％，若還原成一次性認列，則Mobile APP營收YoY+50％，雖1H22受到同業的競爭而呈現YoY個位數衰退，經過重新調整產品策略，營收已恢復成長軌道；New Biz營收YoY-8.87％，若扣除「U meeting」的部分，單純只看「FaceMe」則營收YoY+22％。

看好PC-Create（B2C）和Mobile APP在2H23~2024年的成長性：

展望2H23和2024年，PC-OEM，ODD&Others的部分，因PC光碟機搭載比例降低，營收將持續下滑。三大成長型產品的部分，PC-Create（B2C）基期較高的關係，為了維持成長性，訊連將推出多種生成式AI和酷AI等功能，導入既有的產品內，增加產品的競爭力，其中生成式AI在1H23已經推出3款，分別為虛擬人像「AI Avatar」、「AI Image Generator」圖像生成器和「AI Sticker Maker」貼圖生成器，2H23將陸續導入其他8款生成式AI，2024年則有5~10款生成式AI推出，故公司看好2H23PC-Create（B2C）重拾成長；Mobile APP亦會導入生成式AI和酷AI等功能之外，並將在08/2023推出全新的圖像創作APP「Vivid AI」，以及4Q23季初推出全新的短影音創作APP「Vivid Cut」，預估2023年Mobile APP營收YoY有雙位數以上的成長；New Biz公司持續看好其成長性，過去「FaceMe」訊連瞄準台灣、美國和日本市場為主，現在合作對象拓展至澳大利亞、印尼、印度、韓國和西班牙等國家。

聯亞（3081TT）

生成式AI帶動高速網路建置需求。

消費性雷射停止出貨，2Q23營收2.53億元，QoQ-22.79％，預估EPS-0.44元：

中國對10G、25G LD拉貨放緩，導致Telecom營收季減，美系Datacenter客戶800G矽光LD需求因AI應用而增強，帶動Datacom營收成長，iPhone零組件拉貨進入全年最淡一季，因年度新訂單尚未開始生產，消費性雷射停止出貨導致營收下滑，2Q23營收2.53億元，QoQ-22.79％。產品組合轉差與營收規模下滑，2Q23毛利率低於1Q23，加上多家客戶委託開發高速LD，RD費用持續增加，稅後淨利-0.41億元，EPS-0.44元。

Telecom、Datacom可望帶動3Q23營收成長：

展望3Q23，中國5G基地台標案已開標，10G LD需求可望好轉，預期受到中國需求拉動，預期Telecom營收季增；生成式AI需求帶動各大CSP加快建置AI算力，高速網路需求應運而生，加快美系CSP客戶對800G矽光光收發模組需求大幅增加，預期Datacom營收季增。

生成式AI帶動高速網路建置需求：

展望2023，因中國5G基地台需求回溫，加上三大電信商推動FTTR，Telecom營收將自2H23回溫；Datacom中的矽光產品主要客戶將產品由400G升級至800G，生成式AI加快CSP建置AI算力，也加快800G高速網路需求，受新客戶的新品量產帶動，預期Datacom營收年增。

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