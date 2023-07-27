尺寸擴大不可逆！研調：助面板去化產能

根據研調機構Omdia大型顯示器市場報告指出，LCD電視面板每月出貨加權平均尺寸2023年5月首次突破50吋，而電視面板採購和終端銷售（sell-through）更呈現尺寸擴大的不可逆趨勢，這對面板製造商而言無疑是個正面訊號，有助於消化產能。

友達昨天法說會上指出，第2季電視的終端銷售與2022年同期相比持平，但面積成長4％，平均尺寸則成長1吋。大陸的618促銷，電視面板的平均尺寸已經來到64.6吋，遠大於全球平均尺寸50.4吋，印度50吋以上的電視成長速度非常快，全球面板大尺寸化方向明顯。

隨著電視面板朝大尺寸發展，未來觀測重點除了出貨量之外，出貨面積也是重要參考指標。Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，電視面板汰換週期將變得更快，從現在每6至7年更換一次的單位基礎，縮短為每4至5年更換一次的面積基礎。

消費者也相信應購買更大尺寸的電視，並不會回頭使用小尺寸，而呈現不可逆的趨勢。此外，更大尺寸LCD電視面板需求將可消耗更多產能，且長期而言消費者對於大尺寸面板提供的優越功能期待度將持續上升。

面板價格於2022年第3季觸底，面板製造商在電視面板領域改為著重更大尺寸的產品，尤其是8.5代廠生產的55吋和85吋以及10.5代廠生產的65吋和 75吋。更大尺寸的電視需求隨後在 2022年第4季大幅反彈，並於2023年逐漸回升。

京東方、華星光電、咸陽彩虹光電、LG Display和夏普等面板製造商的LCD電視面板出貨加權平均尺寸在2022年8月為46.8吋，2022年12月回升至49吋，今年3月達到49.5吋，並且在5月首次突破50吋來到50.2吋。

（時報資訊 莊丙農）