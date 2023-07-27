聯電50元能再見？陸行之拋4點忠告

晶圓代工二哥聯電昨（27）日舉行法說，除第2季稅後純益156.41億元，季減3.3％、年減26.66％，EPS則以1.27元創近8季新低，雖財報大致符合預期，但共同總經理王石認為，客戶下單保守，第3季需求不明，估出貨季減3~4％，等於間接預告本季營收仍有下滑壓力。

知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，晶圓代工二哥法說沒什麼好消息，雖然客戶持續清理一堆庫存，但看來下行周期沒這麼糟，雖認為長約與切入特殊製程是結構改善的2大關鍵，但也拋出4點建議，提醒聯電拉高公司估值，才能終結殺進殺出周期股的命運。

1.Q3美元營收下滑1~2%，毛利率下滑1~3個百分點，若扣除台幣貶值1%因素，加上王石指引通常傾向保守，認為本季與上季營收獲利相仿，到時就看業外獲利挹注狀況。

2.景氣周期再怎麼爛，聯電營業利潤率應該也20%、ROE也有15%，對比2018年第4季到2019年第1季虧損，2011第3季到2020年第1季期間，長期連10%都很難超過，目前可說是進步多了，認為長期合約LTA與策略轉型特殊製程，應該是聯電結構性改善的2大關鍵。

3.以小小股東身分提問4點：包括併購聯芯是否影響整體毛利率、為何連第3季是否為產能利用率、毛利率的周期底部都無法確定，還有今年估減5%，明年折舊費用應該給的出來，最後則是未來在電動自駕車及AI伺服器的布局策略為何。

陸行之並給予聯電4點建議，包括：a.業務non-recurring收入變化太大，不利分析師預測長期獲利；b.22~28nm特殊製程很成功，但投資人想知道公司未來5年的驅動力是什麼產品/技術？是14nm FinFET還是silicon interposer。

c.台積電有5~20%營收CAGR，>=53%的毛利率指引，想請問聯電內部是不是也有個營收CAGR及長期毛利率預期可以分享；d.如何從這次下行周期學到教訓，如何避免讓客戶下次再因為漲價缺貨而建立超額庫存，這樣才能擺脫營業利潤率都在20~40%大幅震盪，不要讓公司成為低估值殺進殺出周期股的命運。

最後，陸行之表示，認為聯電第4季營運肯定回升，只是不知公司是否看到什麼不祥之兆，才不說第3季是周期底部，至於產用率部分，認為雖不至於長期處於50~60%的低迷狀況，但短期可能很難回到100%。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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