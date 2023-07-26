電玩電競展今開幕 4大遊戲商火力全開

第五屆台灣國際電玩電競產業展及第二十二屆漫畫博覽會27日開展，包括鈊象（3293）、宇峻（3546）、昱泉（6169）、橘子（6180）等業者均積極參展，參展產品包括第三季新品，同時希望尋求IP相關的異業合作機會。

宇峻董事長、同時也是遊戲振興會理事長劉信、數發部副署長林俊秀、Digi+數位經濟產業推動辦公室主任蕭博仁、立委鍾佳濱，將出席27日開幕式。

宇峻將展示「三國群英傳」、「幻想三國誌」、「閃之軌跡」三款作品，並將對外公布一款即將上市的遊戲。

而昱泉國際新任總經理洪英超回鍋之後，也確立了昱泉將重新回到遊戲發行的定位。該公司表示，將與天火數位共同展出首款自製遊戲「G9：League of Aces」（簡稱G9）。G9遊戲是由昱泉與天火數位共同投資，洪英超表示，這是近10年來，台灣第一款自製的手機電競遊戲，該遊戲將昱泉自製遊戲「流星蝴蝶劍」綠髮帥氣主角「流星」加入G9。

昱泉在此次展覽中，不但提供玩家競技比賽，也希望藉由參加該展覽，與其他輕小說及知名漫畫IP共同合作，將角色化身為電競電玩的主角。

除了在國內參展，昱泉在海外市場亦有嶄獲，G9已與泰商Motivate Gaming共同合作，聯手營運東南亞的遊戲市場。

遊戲橘子表示，該公司首度在動畫展及電競展，舉辦橘子嘉年華，將一口氣展示多項服務和產品，包括beanfun! 漫畫星X文學星、有閑電商、fun市集、橘子支付等。橘子表示，希望藉由此次展出，對外展現該公司擁有多元IP的優勢。

鈊象電子尚未對外揭露展覽內容，但一般推估，鈊象電子有可能在現場展示商用機台及線上遊戲，雖然線上遊戲的營收占比已超過商用機台，但商用機台2023年業績有大躍進，營收占比從3％提升至7％。此次展覽是否有新產品，也為外界期待。