美半導體與台競爭 施振榮：門都沒有

台積電赴美國亞利桑那州設廠，量產時程已宣告將推遲至2025年，曾任台積電獨董逾廿年的宏碁集團創辦人施振榮26日指出，台積電赴美設廠的規模大很多，可借重的經驗不足，最大的挑戰就是「時間」，急不得。他並直言，後續台積電無論是赴日、抑或是赴德設廠，也會遇到一樣的問題。

施振榮昨（26）日出席「台灣國際化人才研討會」時表示，台灣半導體產業生態鏈在因應地緣政治考量下，赴美、歐、日設廠，加速企業國際化的腳步，雖進一步延伸台灣的國力，但隨著企業國際化的進程加快，台灣很快就會面臨國際管理人才不足的問題，人才是企業競爭力的根本，企業應要重視、亦應提前部署。

他並指出，歐、美、日對於半導體製造文化的觀念，和台灣皆有很大的差異，因此如何改變當地人的觀念，與在地人力的培育，不僅是當務之急，亦需要長期投入。

受訪時，施振榮直言，美國考量國安、推動半導體在美製造，但整個供應鏈早就典範轉移，美國半導體要跟亞洲和台灣競爭，無論從文化或各方面條件來看都不可行，可說是「門都沒有」。

至於台積電赴美設廠遇到的最大問題，施振榮認為，就是「時間」。過去台積電在台灣駕輕就熟的經驗，到國外後「和想像的就是不一樣」，雖然先前也有相關經驗可借重，但此回規模大很多，「等於是新的事務」，經驗仍屬不足，因此最大的挑戰在於需要時間去建立，「不能急」，「沒有問題才是問題」。

面對企業國際化的管理，施振榮強調，仍要以在地化為主，然後由台灣總部管理當地的在地化主管。但這其中也必須花費一段時間建立健全的溝通和機制，和國外的主管利潤共享。國際化是台商必修課，關鍵是人才，來將台灣的價值有效落實。