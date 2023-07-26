不看好蘋果AR 三星延後推出新品

三星於26日晚間發表最新手機和平板、手錶等年度新品，但韓國媒體指出，三星原定今年也要發表首款AR裝置，卻因為看到蘋果6月推出的Vision Pro，重新審視自家產品，決定延後3到6個月再推出。

拓墣產研指出，蘋果並未帶動市場起飛，導致其他品牌廠商放緩腳步。就AR裝置市場狀況看來，蘋果對產品和市場抱持較高期望，希望首款產品有較好設計規格，才能一鳴驚人，加上AR市場並未出現爆發成長，所以對還未進入市場的其他廠商來說，並沒有急迫性，反而穩固一步一腳印開發產品為佳。

WWDC 2023之前，因蘋果即將推出AR裝置，認為可推動AR市場急速發展，刺激許多品牌廠商加緊開發AR裝置腳步，希望跟在蘋果之後吃到市場紅利。但Vision Pro售價偏高，供給量也不多，並非消費市場產品，難以帶動AR市場增長，也就給緊張準備的品牌廠更多時間，甚至市場並未出現爆發成長誘因，廠商轉向觀望態度，故不會立即推出產品。

蘋果Vision Pro要到2024上半年才開始出貨，加上產量不多，可能只達20萬台，故今年AR裝置仍以HoloLens 2等商業產品為主，但遠距需求不如疫情期間，今年AR裝置出貨量將下滑到71萬台。2024年預估只會因蘋果Vision Pro推動，達109萬台出貨量，並不會進入快速成長期。蘋果Vision Pro雖然代表品牌廠商多一款可參考的產品，但較高成本和較低出貨量，使消費端AR裝置無法直接參考其設計。