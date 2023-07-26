對戰i15 三星新折疊機亮相

三星在暌違多年後，首度將新手機發表會拉回韓國首爾舉辦，引發市場關注！這也是疫情爆發以來，三星與蘋果市占率競賽陷入膠著纏鬥後，大動作舉行新機發表；三星這次發表Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，繼續發揮在折疊機上的強項，強調採用水滴型鉸鏈，折疊後厚度減少16％，劍指對戰蘋果即將第三季發表的iPhone 15系列。

經過一年蕭條後，全球手機市場在三星、蘋果陸續推出新機的刺激下，又重新被炒熱起來。高階智慧型手機市場中，三星與蘋果分庭抗禮、互有勝負，據市調機構Canalys調查，今年第一季三星市占率為22％，僅小幅領先蘋果1個百分點，值得多加留意的是，蘋果第一季主打的iPhone 14系列，主要因為去年第四季中國大陸鄭州疫情封控管理，出貨有點銜接不順所致。

三星最頂級折疊手機Galaxy Z Fold 5，預估售價高達新台幣5萬6,888元，和蘋果Pro系列每年都漲價不同，三星旗艦機仍保持6萬元以內定價策略。另一款折疊機Flip 5，售價約3萬2,888元，第一波將在8月11日上市。

Galaxy Z Fold 5展開時主螢幕有7.6吋，折疊後外螢幕有6.2吋，重點是水滴型鉸鏈折合後，中間不再會有空隙，折疊後高度僅13.4mm減少16％，但據了解，三星升級版鉸鏈主要由韓系廠商提供，台廠尚未吃到這塊大餅。

值得注意的是，Galaxy Z Fold 5也採用1,000萬畫素的長焦鏡頭，以及5,000萬畫素的廣角、1,200萬畫素超廣角鏡頭。

蘋果預計在9月發表iPhone 15系列，最快可能在10月份上市，蘋果供應鏈中的台廠，包括大立光、玉晶光等上游廠商，都在6月陸續出貨，鴻海旗下富士康鄭州廠也在6月廣發招工廣告，以獎金來吸引有經驗的組裝工人回鍋趕工。

最下游的手機外殼工廠，已經收到蘋果提供的iPhone 15樣機，這次iPhone 15系列仍保持過去4款機型，iPhone 15、Plus、Pro、Pro Max，沒有外傳的Ultra系列。

從樣機來看，iPhone 15和Plus外型跟iPhone 14差不多，沒有太大變化，但是Pro 和Pro Max的螢幕邊框將更窄，預估螢幕尺寸將近一步擴大。

iPhone 15 Pro Max將首度使用潛望式鏡頭，預估望遠端光學變焦可以達到6倍，提供更遠、更細緻的畫面。法人指出，首批潛望式鏡頭將由大立光全部吃下，玉晶光也準備好了，隨時可以加入供貨。