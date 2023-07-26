面板最差時點已過 友達彭双浪估H2勝H1

友達（2409）第二季營運明顯改善，毛利率、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）轉正，單季虧損縮小到48億元。友達董事長彭双浪表示，面板最差的時點已經過去，下半年供需朝向健康發展，返校潮和年底旺季拉貨動能看好，預期下半年會比上半年好。

第二季虧損大幅收斂

友達舉行法說會，公佈第二季財報，出貨面積和平均出貨單價雙雙回溫，再加上材料成本降低，毛利率、EBITDA轉正，虧損大幅收斂。第二季合併營收約633.21億元，相比前一季成長23.7％，毛利率回升到3.1％，本業虧損收斂到44.24億元，稅後淨損約48.07億元，稅後每股淨損約0.63元。累計今年上半年稅後淨損約157.18億元，每股淨損約2.05元。

彭双浪表示，第三季狀況來看，經過四個季度的努力，產業鏈各段庫存回到健康水準，甚至更低，面板最差的時點已經過去，供需朝向健康發展。在返校潮和年底旺季帶動之下，下半年會比上半年好，出貨數量會回到疫情前的均值，不過手機市場除外，今年很難回到過去的水準。

產業供需朝健康發展

就電視來看，大型化趨勢明顯，中國的618大促檔期，75吋電視熱賣，銷售佔比達到20％。面板是最佳人機界面，新需求增加，包括車用、白色家電的螢幕使用量都增加。供給方面，面板少有產能擴充，沒有什麼新產能，產能稼動也有紀律，接下來產業供需健康。

IT面板方面，顯示策略事業群資深副總經理陳建斌表示，過往IT市場庫存壓力大，經過4個季度調整回到了健康水位，IT消費性機種有明確的備貨需求，返校潮、ChromeBook、電競備貨需求都增加。筆電商用機種需求相對疲軟，企業支出保守，隨著消費性市場回溫，期待下半年企業需求跟著消費需求回溫。

產能利用率可逾80％

整體來看，友達預期第三季平均出貨面積約有5％以下的成長，平均出貨單價也會有5％以下的增長，隨著需求增加，第三季平均產能利用率也會維持在80％以上的水準。彭双浪指出，客戶庫存管控謹慎，下單能見度短，考驗管理能力，需要更靈活機動調整。友達持續加大非面板業務和場域經濟。去年工業用戶電價上漲2成多，再加上夏季電價，也會影響營運績效，公司持續推動節能工作，結合ESG和節能減碳成效。

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