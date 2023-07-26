群創法說將登場 大摩看9成會漲

不讓人工智慧（AI）專美於前，休息一段時間的面板指標股蓄勢待發，準備搶食市場資金。摩根士丹利證券指出，群創（3481）法說會即將登場，預料提出第三季單位售價持續攀升的展望，有利面板股投資氛圍，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價18元。

台股進入AI大吸睛時期，資金往相關供應鏈傾斜，面板指標股的群創過去一個月缺乏大漲契機，幸好表現相當穩定、維持波段高檔區間整理，隨法說登場，押寶買盤把握機會先一步進場布局，引人關注。

摩根士丹利證券提出三種情境分析，假設群創法說會可能提出的面板價格走勢，研判股價可能的走勢。基本假設是，群創將在法說會上釋出大尺寸面板報價本季上揚中個位數百分點的預期，大摩認為，此情況出現的機率高達6成，股價將上漲0～5％回應。

樂觀情境發生的機率則有3成，若群創釋出大尺寸面板報價第三季上漲高個位數百分點幅度，則股價可望大漲5％～10％。

相對地，萬一群創在法說會上保守看待大尺寸面板價格趨勢，認為單季僅上漲低個位數百分點幅度，則會令市場失望，股價有下跌0～5％之虞。不過，摩根士丹利評估，報價低幅度上漲的機會只有1成。也就是說，在大摩所做三種情境推演中，基本假設與樂觀情境發生的機會合計高達9成，顯示對群創法說行情寄予厚望。

摩根士丹利認為，電視面板價格第三季將季增10％～15％，IT面板價格則較將上季小增低個位數百分點，在這樣的狀況下，將能強化市場對面板產業循環延續到下半年的信心，對群創的基本面、投資情緒都有益處。

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