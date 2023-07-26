長科第2季EPS 0.52元 賺進1.3個股本

長華科技（6548）今（26）日公佈自結今年第2季營運成果，其中，第二季歸屬母公司稅後淨利為4.84億元，以每股面額0.4元的股數計算，每股稅後盈餘0.52元，相當於賺進1.3個資本額。

長科第二季合併營收為29.91億元，略高於先前法說會預估27.5億元到29.3億元目標；毛利率為22.1％，略低於法說會預估下緣22.7％；營益率為13％，達到法說會預期下緣13％；第二季歸屬母公司稅後淨利為4.84億元，以每股面額0.4元的股數計算，每股稅後盈餘0.52元，相當於賺進1.3個資本額。

與上季相較，長科今年第二季合併營收成長6％，主要由於半導體產業庫存水位降低，客戶急單增加所致；受惠於利息和匯兌收益等業外挹注，第二季歸屬母公司稅後淨利較上季成長27％。與去年同期比較，今年第二季合併營收減少21％，歸屬母公司稅後淨利則下滑38％。

以上半年來看，由於市場需求依舊疲軟，半導體產業鏈進行庫存調整，壓抑營收表現，長科累計合併營收為58.51億元，年減21％；歸屬母公司淨利為8.64億元，年減42％；以每股面額0.4元之股數計算，每股稅後盈餘0.93元，相當於賺進2.325個資本額。

針對今年第三季營運展望，長科預估單季合併營收介於27.3億元到29億元區間。若以新台幣31元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在20.8％到23.8％；營益率區間為11.2％到14.2％。