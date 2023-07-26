台積電晶片狂漲價12％ 韓媒嘆三星大挫敗

台積電與三星在晶圓代工領域激烈競爭，根據韓媒BusinessKorea報導，台積電面對半導體產業逆風環境仍決定漲價，市場認定，這是針對5奈米或更先進製程客戶，市場不斷成長所帶動；反觀三星雖然不斷採用低價策略，但市場人士分析，因技術和產能都有落差，難以奏效。

報導指出，台積電第二季每片12吋晶圓平均售價5377美元，這一數字比去年同期均價4780美元上漲12.48%，相較上季度則上漲3.7%。

報導提到，半導體代工廠在進入傳統淡季時，都會調降晶圓價格，台積電也不例外，最新財報資料顯示，台積電第二季營收年減13.7%至156.8億美元。這也是台積電調漲晶圓價格被視為不尋常舉動的原因。

從台積電的收入結構來看，用於生產AI半導體高端晶片的7奈米和5奈米製程，其營收金額占總營收金額的53%。

此外，台積電的3奈米製程也開始量產，先前市場預估每片晶圓需要支付2萬美元，雖然成本昂貴，但輝達和超微等全球最大的AI晶片設計公司，仍採用台積電的製程，正是這種供應商優勢，使台積電儘管銷量下降，還是決定提高晶圓價格。

與此同時，三星為吸引客戶，採用比台積電更低的價格政策。市場人士指出，雖然台積電提高晶圓價格，但其在技術和產能方面表現出色，這代表全球大型晶片設計公司別無選擇，只能在成本很高的情況下持續合作。

（中時新聞網 邱怡萱）

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