台積美國廠延後量產 施振榮曝最大挑戰

晶圓代工廠台積電美國亞利桑那州廠量產時程延後至2025年，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台積電赴美設廠相關經驗不足，且規模比以前大很多，最大的挑戰是「時間」。

台積電董事長劉德音20日在法人說明會上表示，美國亞利桑那州廠面臨一些挑戰，量產時程將由原訂的2024年底延至2025年；日本廠將如期於2024年底量產。

施振榮今天出席台灣國際化人才研討會時，中央社記者詢問對台積電美國設廠挑戰的看法；他認為最大困難是時間，台積電在台灣運作那麼多年，已經駕輕就熟，雖然在美國也有相關經驗可以借重，但設廠規模比以前大很多，需要時間去建立。

施振榮直言，台積電在美國設廠經驗不足，需要多累積一些經驗，因為過去思維都屬於台灣經驗，到國外去「跟想像的就是不一樣」，接下來台積電無論到日本或德國設廠也可能遇到類似問題。

施振榮以自己為例，過去每天都在學習，每天都面對新的挑戰，「沒有問題才是問題」。

他也提到，以往宏碁布局美國市場時，曾經連美國籍主管都管不動美國員工，直到換為在歐洲做出成績的歐洲籍主管上台，才讓美國員工服氣並轉虧為盈，凸顯出在各個市場管理人才的難題。

延伸閱讀

台積電擴產效應來襲！熊本業者迎台灣客

台積CoWoS擴產多點齊發 受惠股大點兵

外資回頭買+股利發放潮 5,200億活水來