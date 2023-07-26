AI股漲跌互見！鐵嘴爆1情況斷言可能結局

人工智慧AI概念股像脫韁野馬飆不停，今（26日）相關股票漲跌互見，二軍漲多拉回，但強勢指標股緯創、廣達續漲。專家指出，全球股市僅台股的AI股還在創新高，本周雲端服務供應商（CSP）的法說若符合預期，可能有利AI股近期表現。

有「蘋果鐵嘴」之稱的天風國際證券分析師郭明錤本周發推文表示，全球股市僅台股的AI 股還在創新高，美國 （服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌）、中國 （模組、CPO 與組裝）、日本（台積電上游設備與材料）與韓國（記憶體） 股市的 AI 股近期大多都已開始修正。

他分析，AI 伺服器供應鏈與 PC供應鏈高度重疊，台灣為全世界PC和伺服器研發與製造重鎮，因此，台股為PC和伺服器供應鏈因 AI 伺服器成長爆發而評價上修的最大受益者。

郭明錤點名台股中受益於AI伺服器的主要產業包括：IC設計、晶圓代工／CoWoS、CPO、組裝、PCB／CCL、散熱、電源 （PSU）、機殼與品牌。

他預測，AI加速晶片和 GPU 在今年第三季出貨季成長約50%、下半年的半年增率約為 75%，以及2024年增率上看230%。

郭明錤認為，本周雲端服務供應商（CSP）的法說，若有提供AI伺服器資本支出相關資訊，且能大致符合甚至超越上述出貨成長趨勢，將有利AI股近期表現。

今（26日）AI強勢指標股續漲，緯創上漲2.9%至156.5元，廣達強漲4%至258.5元，二軍股的英業達、神達則下挫逾2.5%。

（中時新聞網 吳美觀）

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