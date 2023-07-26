連歐巴桑都在買 AI炒過熱？分析師吐真相

今年以來，人工智慧熱潮在全球爆發，相關概念股跟著狂飆，多檔頻頻創下歷史新高，有網友好奇，現在連手搖飲阿姨都在買，AI題材是不是到了一個轉折點，如果歸於平淡，後續又有什麼題材可炒？引起網友們熱烈討論，分析師江國中也分享看法。

原Po在PTT論壇發文提到，自認後續還有能源和手機概念可以操作，最近AI又疲軟，是不是該轉別的題材獲利了結了？許多網友感嘆人越多的地方越要小心，「連在健身房都聽到緯創」、「吃個小吃都聽到緯創」、「擦鞋童都上車了確實是可以換題材。」

不過也有人認為，人工智慧AI是未來趨勢，接下來很難會有類似的族群大爆發，「會有個別標的漲，離開AI就沒族群了」、「哪有啥題材可以做? 下半年傳產電子都不好」、「換題材炒個一個月終究是要回到AI的」、「下半年只剩AI、電車，電車也是要AI ，結論還是AI。」

至於投資人該如何看待AI概念股，旺得富理財網報導，摩爾投顧分析師江國中表示，AI股漲幅雖已很大，但人氣依舊，指標股華碩、力致、緯創、廣達及智原等，並未因漲多而回跌，仍能強勢走高，因此投資人不必設限或預設高點，更不要因漲高而去放空。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 郭宜欣）

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