同欣電Q2純益 驟降98.8％

終端市場需求不振，封測廠同欣電（6271）總經理張嘉帥表示，手機市場預估到明年都會不好，因此要對相關資產做一些處置，包括裁減人力等。張嘉帥也預估，車用產品將會是未來發展重點，整體營運狀況將於第三季落底，第四季恢復健康。

同欣電25日召開法說會中，並公布上半年財報，1～6月營收57.44億元，年減18.8％；毛利率為22.6％，年減13.2個百分點；營業利益率為11.1％，年減15.3個百分點；稅後純益3.84億元，年減79.86％，EPS為2.39元。

公司亦公布第二季單季財報，因認列資產減損2.77億元以及進行大規模人力調整，單季營收為28.44億元，年減21.1％；毛利率17.1％，年減20.7個百分點；稅後純益0.12億元，年減98.8％，EPS為0.08元。

張嘉帥指出，手機市場短期到明年，都不會是很好的狀況，雖然過去在這一塊幫公司賺了一些錢，但是未來看不太清楚，因此要對資產或還沒折舊完資產做一些處置。

他也表示，由於人力稼動率不足，恐對產線氣氛造成影響，出現劣幣驅逐良幣的情形，因此下定決心處理人力問題，維持在輕度加班、相對健康的狀況，

車用產品已經占了營收的67％，智慧型手機產品則降為10％，車用產品將成為同欣電發展主力。張嘉帥指出，今年初開始，客戶陸續反映問題，中國客人雖然量很小，但是反應很快，踩了煞車，第二季就是有主要兩、三個客戶踩煞車，因此第三季車用影像半導體會稍微下滑，第四季回到健康狀態。

近期熱門的AI伺服器，同欣電亦接獲訂單，公司表示，就產業景氣觀察，去年底是相對比較好的狀態，將隨客戶需求進行發展，展望未來是較好的。