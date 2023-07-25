手機趨勢轉變？緯創出清立訊 認賠逾55億

台廠與蘋果智慧手機供應鏈說分手！緯創昨（25）日宣布認虧出清蘋果中系代工廠立訊精密的所有持股，合計處分損失達人民幣12.66億元、約合新台幣55.52億元，估算對今年度每股稅後純益（EPS）影響約1.9元；緯創堪稱今年漲勢最強的AI概念股領頭羊，今年至今漲幅超過4倍，此次大動作認賠出清立訊持股，是否意味手機產業趨勢轉變，引發市場揣測與關注。

緯創3年前將中國大陸昆山的手機廠房及業務售予中系代工廠立訊精密後，透過旗下4家子公司共買進約0.81％的立訊持股；惟昨日宣布，已透過旗下包括緯創資通（昆山）、緯創資通（中山）、緯創資通（成都）、緯創資通（重慶）等四家子公司，以大宗交易方式出售共達5,639.1萬股的立訊普通股，交易總額達人民幣17.33億元，約合新台幣76億元，換算每股平均售價約人民幣30.74元。

緯創2020年7月間以人民幣30億元總額、購入0.81％的立訊持股換算，每股成本超過人民幣53元。當時正值緯創將負責手持裝置產線及業務的子公司緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇），100％股權出售予立訊，緯創當時從財務投資面考量，認為立訊營運及股價表現都頗為正向，期望能有不錯投資效益，再評估獲利出售。

不過在持有3年後，緯創一舉出清所有立訊持股，處分損失達人民幣12.66億元。其中截至今年6月30日為止，緯創已透過損益按公允價值衡量之金融資產，認列損失人民幣11.7億元，約為新台幣51.3億元，其餘人民幣9,650.3 萬元（約新台幣4.23億元）則將於第三季認列。

以緯創現股本290億元估算，認虧出售立訊持股對上半年EPS影響數約1.77元，加上第三季影響約0.14元，全年度影響數約1.91元。

緯創表示，此次為活化資產及降低利息費用，預計對營運影響不大。業界及市場法人則多正面看待該次售股案，畢竟自其持有立訊股票以來，至少有五個季度的因認列立訊股價之評價損益，致業外大幅虧損、侵蝕整體獲利表現，甚至一度出現單季轉虧。

在撇除立訊持股帶來業外的不確定因素後，法人樂估緯創後市營運獲利將可更貼近本業表現，尤在緯創繼出售中國手機廠後，印度廠的出售案亦可望於近期內有明確結果，預期緯創今年營運逐季走升、下半年受惠AI伺服器相關產品出貨帶動，獲利將進一步拉升可期。

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