AI晶片股王再衝高 市值將挑戰2兆美元

瑞穗銀行（Mizuho）上修輝達（Nvidia）股票目標價，並看好該公司聚焦於AI晶片可能創造約3000億美元的新營收。

瑞穗分析師Vijay Rakesh表示，未來五年AI晶片或GPU晶片的市場總規模可能翻10倍、突破4000億美元，而即使來自亞馬遜、谷歌或特斯拉超級電腦「Dojo」等伺服器巨頭的競爭日益激烈，輝達終將拿下75%的市場，這可能轉化為約3000億美元AI方面的收入。

Rakesh表示，若基於最樂觀的營收增長預測，到2027年，輝達的股價可能高達769美元，意味著市值將達到1.9兆美元；預測中值為625美元。

該分析師並將其目前給輝達的目標價上修130美元，至每股530美元，並在報告中表示，隨著生成式AI需求加速增長，我們看到GPU 供應商輝達迎來巨大的機遇，且隨著AI產品路線圖加速開展，價值釋放的空間會更大。

周一輝達股價收漲0.68%，報446.12美元。在ChatGPT引爆全球科技巨頭的AI軍備競賽後，輝達便成為這波AI狂潮下的大贏家，今年以來股價已經漲逾2倍。

輝達在5月底提出的營運展望令人大為驚豔並帶動股價一路飆升，使收盤市值在上個月突破1兆美元大關，成為第一家躋身「兆元俱樂部」的晶片公司。

輝達第一財季（截至4月30日）營收年減13%，為71.9億美元，經調整後每股盈餘年減20%，為1.09美元，但都優於市場預期。更讓投資人驚豔的是該公司提出的本季營收預測比分析師預測高出逾50%，以及該公司宣布將提高AI晶片供應以滿足持續飆升的需求。

AI晶片需求太過暢旺，連特斯拉執行長馬斯克都曾忍不住感嘆「GPU比毒品更難取得」。

（時報資訊 柯婉琇）

延伸閱讀

那斯達克100指數調權 估微軟、輝達降很大

AI指標向前衝 輝達目標價喊550美元

美銀行股寫佳績 道瓊飆366點 輝達再創高