3大產品不給力 智原Q2獲利創近7季新低

智原（3035）今日舉辦法說會，有鑑於產業調整，智原三大產品皆呈現季減狀態，使得智原第二季每股獲利1.66元、季減少18%。

智原第二季合併營收為29.2億元，季減少11%、年減少13%。第二季毛利率為43.6%，歸屬於母公司業主之淨利為4.1億元，創近7季新低，基本每股盈餘為1.66元。

智原第二季營收為29.2億元、季減少11%，三大產品雖皆呈現季減狀態，但長線成長指標的矽智財及委託設計（NRE）在去年高基期之下仍較去年同期成長。矽智財營收為3.4億，季減少10%、年增加8%，委託設計營收為4.9億元，季減少21%，但較去年同期成長11%，而量產營收受到去年高成長基期及客戶庫存調整的影響，季減少8%、達20.9億元。第二季毛利率較上季下降約一個百分點來到43.6%，營業利益率為14.4%，基本每股盈餘季減少18%、達1.66元。

智原表示，上半年ASIC（客製化晶片）累積接案量相當穩定，ASIC開發需求在各式應用支持下持續成長，智原憑藉著自行開發之14奈米先進製程IP矽智財解決方案及系統單晶片（SoC）開發平台，於第二季順利推進先進製程並獲得國際客戶14奈米系統單晶片ASIC開案，進一步擴大人工智慧（AI）應用版圖。

（時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

AI沒極限？分析師：這5檔不必預設高點！

緯軟漲停登天價 中籤幸運兒樂賺6萬3

IC設計法說會本周登場 智原一度攻破400元