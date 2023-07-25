就在秋季！ 蘋果i15系列亮點搶先看

蘋果iPhone 15預計會在今年秋天發表，市場也率先點出4大亮點，包括A17處利器、Type C、潛望式鏡頭以及採用鈦合金邊框。隨著處理器效能的可預期提升，加上iPhone 15 Pro Max預計將採用潛望式鏡頭設計，都有機會帶動一波果粉的換機潮。

由於在歐盟通過法案，要求手機需在2024年12月28日前提供USB-C充電埠，也就是說，蘋果必須得在iPhone15改採Type C介面，而從流傳出的模型機來看也確實如此，考量到iPhone 14推出時，許多人對於仍未採用Type C而抱持再等等的態度，預計本次蘋果跟進將吸引原有使用者積極更換新機，高速傳輸、Type C介面廠商可望受惠，包括譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、威鋒電子(6756)等。

蘋果iPhone15預計會採用自家A17處理器，為台積電(2330)3奈米製程，從目前所流出的跑分資料來看，不僅能效比更優秀，單核性能也較A16提升59.2%，透過效能的大幅提升，有機會帶動果粉一波換機潮。

照相功能一直也是蘋果iPhone15新機的一大話題，傳出較高階版的iPhone 15 Pro Max預計將採用潛望式鏡頭設計，儘管潛望式鏡頭設計並非是智慧機產品首見，之前Android陣營就已經有幾款智慧機都有配置潛望式鏡頭，但是均未能掀起市場廣泛流行，如今隨蘋果採用潛望鏡規格，有機會成為未來旗艦手機主流趨勢。

只是，值得密切關注的是，日前有消息曝光指出，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max上市初期可能因為面板組裝問題導致供貨量有限，主要是因為其中一家供應商LG Display面板與金屬外殼熔合的製程並未通過可靠性測試，可能會導致上市初期供貨量不足，但並不會影響原訂推出時程。

（時報資訊 王逸芯）

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