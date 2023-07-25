900億封測廠落腳竹科銅鑼？台積電證實

CoWoS大擴廠 台積電證實：因應市場需求

台積電CoWoS先進封裝產能持續緊俏，竹科管理局已正式發函同意台積電銅鑼科學園區的租地申請，並安排進行租地簡報。台積電證實，為因應市場需求，將於銅鑼科學園區規劃設立先進封裝的晶圓廠，土地占地面積約7公頃，預計將投資近新台幣九百億元，並在當地創造約1,500個就業機會。

先進封裝大擴廠消息，激勵25日早盤相關設備供應鏈股價上揚，如辛耘（3583）、萬潤（6187）、弘塑（3131）。台積電繼竹南先進封裝廠甫完工之後，便加碼再投入先進封裝領域，顯示將來晶片性能決勝關鍵點將從製程節點轉往先進封裝。

（工商時報 張珈睿）

900億封測廠落腳竹科銅鑼?台積電回應了

先進封裝產能供不應求，台積電規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計創造約1500個就業機會。

人工智慧（AI）市場快速成長，驅動對台積電先進封裝需求激增，AI晶片廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）爭搶台積電CoWoS產能。

台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，計劃積極擴產，CoWoS產能將擴增1倍，並預期供不應求態勢要到2024年底才可望緩解。

台積電今天表示，因應市場需求，規劃將於銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計將在當地創造約1,500個就業機會。目前管理局已正式發函同意台積電銅鑼科學園區的租地申請，並安排進行租地簡報。

（中央社）

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