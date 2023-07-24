奇鋐上半年EPS 6.03元 再創同期新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）因近期股價達到注意交易資訊標準，應主管機關要求先行公布最近期獲利，惟隨著6月單月EPS 1.01元披露，第二季EPS 3.18元、上半年EPS 6.03元也跟進出爐，換算今年的獲利幾近以每個月賺1元的速率往前推進，成功推升上半年EPS 6.03元寫下歷年同期新高紀錄。

散熱模組大廠奇鋐6月營收在各家散熱廠均出現下滑之際，逆勢走強，以50.67億元、年增7.44％傲視群雄，經奇鋐自行結算，單月稅後純益3.86億元，呈年增9.35％，換算單月EPS 1.01元。

奇鋐六月營收逆流而上，也順利激發第二季出現淡季不淡的表現，第二季單季合併營收以148.7億元，直逼去年第三季寫下的歷史新高紀錄148.83億元，在營收規模放大下，第二季稅後純益達12.01億元，以年增9.58％之姿拿下歷史次高，換算EPS 3.18元，表現亦僅次於去年第三季的EPS 3.51元。

惟以上半年的表現言之，奇鋐上半年累計營收267.05億元，雖僅年增1.3％，但累計稅後純益卻達到22.08億元，呈年增19.9％，換算EPS 6.03元，顯見獲利成長力明顯優於營收成長力，透露出奇鋐產品組合持續在優化中。

延伸閱讀

散熱商機續旺 奇鋐、雙鴻同歡

奇鋐 長線動能充沛

AI浪潮夯 散熱族很火 緯穎奇鋐等領漲