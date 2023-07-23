中美競逐AI 緯創、廣達等台ODM廠吃補

AI軍備競賽持續加溫，美系四大CSP（雲端服務供應商）自今年下半年起即針對AI伺服器採取優先採購策略，明年更將擴大拉貨動能，加上中系一線CSP業者需求亦皆倍增，直接挹注主要ODM台廠接單暢旺、第三季出貨隨之增溫，動能將延續至明年。預期除了緯創、英業達及廣達外，第四季亦將加入或擴大出貨的緯穎、神達、技嘉及華擎等，都將受惠吃補。

據法人估算，Meta明年開出的AI伺服器需求量將是今年的四倍，而居整體AI伺服器採購量之首的微軟，明年則增至今年的兩倍、續為市占之冠，另Amazon與Google亦各有兩倍及逾三成的年增，就連中系三大業者包括字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴（Alibaba）及百度（Baidu），法人推估明年亦有三倍的採購量提升。

市場大餅當前，合計囊括微軟整體伺服器訂單達八成的英業達及緯穎針對搭載輝達（NVIDIA）H100及A100系列AI伺服器產品，將分別於第三、四季出貨。

其中，客戶多元的英業達，掌握的美系CSP客戶含括了Google、Amazon及微軟，在企業級伺服器部分，亦為HPE、戴爾及聯想主要供應商。英業達今年上半年已出給美系客戶的A100系列及中系客戶的A800產品，第三季起H100系列產品也將接續向美系客戶出貨，預期第四季可望進一步放量。

緯穎目前手上的AI伺服器相關專案仍以客戶端採用ASIC的為多，另配置A100的產品也將自第四季間開始出貨，預計明年才會浮現較明顯的量體，挹注的動能也將逐步增溫。

法人預計，在整體AI伺服器採購量居第三的Meta，明年將急起直追、超越原本第二大的Google，採購量也將有年增300％的勁揚，直接挹注兩大伺服器台廠廣達及緯穎明年AI伺服器出貨動能。

廣達並同時有來自Google的訂單加持，預計今年第三季H100系列產品量產、第四季放量出貨後，明年在AI伺服器出貨比重將有明顯拉升。

至於技嘉、華擎雖未打入美、中一線CSP大廠主力供應商，但手上相對多元的二、三線CSP業者需求也將於明年進一步發酵。其中，技嘉繼今年上半年持續針對A100／A800產品出貨後，H100也將於下半年出貨。另華擎則將於第四季起入列AI伺服器出貨台廠行列。

隨著各H100 AI伺服器拉貨動能增溫，緯創做為H100伺服器GPU基板主要供應商，也規畫在第三季底以前完成GPU相關伺服器新產能的擴增，預期在市場需求成長下，業績也可望持續增溫。

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