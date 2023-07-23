聯發科法說會將登場 外界關注這1事

全球頂尖IC設計公司聯發科技（2454）將於28日舉辦第二季法人說明會，市場將聚焦下半年手機需求展望及車用市場發展進度。前次聯發科法說會，下修2023年手機市場出貨量至11億支、5G市場滲透率成長已趨緩等悲觀訊號，外界將持續關注智慧型手機更替及產業拐點時序，期待消費性市場全面落底，並迎來復甦及轉機。

聯發科第二季合併營收981.4億元，落在公司前次營收展望區間之上緣。智慧型手機需求仍疲弱，下半年智慧型手機需求復甦力道能見度不高。不過聯發科非智慧型手機業務能有望隨美國基建帶動成長，惟仍難以抵銷智慧型手機之疲弱需求及毛利侵蝕。

美國白宮推出多項補助計畫，提撥逾數百億美元來進行相關建設，為拉高終端網路接收速度，擴大補助家用訂閱用戶之網路資費方案，來升級傳輸速度，或由電信商提供的FWA（固定無線接取）方案，用來覆蓋訊號盲區，兩種方案皆能帶動聯發科相關晶片出貨量，大啖政策商機。

全球行動資料流量繼續成長，以每年近四成的年增速度持續躍升中，目前 AI 商業應用又如火如荼開發，未來若包含 AI 服務，對於各種高階傳輸速度規格要求將呈指數型增加，流量的成長將高於現在市場預期。聯發科致力於邊緣裝置運算晶片，包括5G FWA、Wifi 6E等應用，未來也將受惠此趨勢，帶動營運成長。

法人表示，隨著手機產業進入成熟期，5G滲透率提升有限，其他非手機領域短期貢獻有限。根據過去經驗，聯發科主要產品在進入成熟期之後，公司營運將進入1-2年的停滯期，待新產業開始成長，營運才可望回溫。

聯發科積極跨足車用領域，5月大動作與全球GPU知名大廠輝達，聯手宣布共同打造智慧座艙系統、發展車用SoC，繼智慧型手機之後，投注未來高速成長產業，醞釀成長爆發期。聯發科法說會，市場除留意智慧型手機看法之外，也將密切關注是否釋出車用領域之樂觀訊息。