i15迎大升級 陸媒:新規40W快充落後華為

即將在9月份發佈的iPhone 15系列目前已經進入試產階段，8月將正式開啟量產。據網路爆料稱，iPhone 15將支持40W有線快充技術，不過陸媒指出，這項快充技術早在2016年就已應用在華為手機上，足足領先了iPhone有7年時間。

《快科技》報導說，蘋果iPhone的充電速度一直飽受詬病，據智慧手機爆料人RGcloudS透露，蘋果正採用全新的充電協定和供電晶片，可以讓iPhone實現40W有線快充和20W的MagSafe無線充電，這項技術很可能在iPhone 15系列上應用。

此外，據調研機構的最新分析報告，今年的iPhone 15系列上首次支援Wi-Fi 6E規格。即便用上了Wi-Fi 6E，iPhone 15系列還是遠遠落後安卓，目前安卓高端旗艦已經開始普及Wi-Fi 7。

RGcloudS之前還透露， iPhone 15 系列將會採用汽車領域的疊片式電池技術，不僅具備擁有更高能量密度，而且更加安全。這種堆疊式電池單元採用一種叫做層壓的製造技術，其中電池元件和隔板被折疊成鋸齒狀的層次，而不是捲起來。由於封裝單元內的空間浪費較少，可以包含更多的活性物質，從而增加總容量。

報導說，蘋果iPhone 14系列最大支援有線充電功率為30W，MagSafe最高支持15W充電。新的快充技術落地後，iPhone 15系列則會獲得「史詩級」升級。

不過這項快充技術大陸的華為早在2016年就已實現，首款量產機型為榮耀Magic，充滿2900mA電池需要近40分鐘，量產至今有7、8年時間。

報導說，除了充電速度提升外，據調研機構的最新分析報告，蘋果將會在今年的iPhone 15系列上首次支援Wi-Fi 6E規格，但是只有iPhone 15 Pro的2款機型會支援Wi-Fi 6E，而標準版則依然是Wi-Fi 6。雖然如此，iPhone 15系列仍遠遠落後安卓，目前安卓的高階版本多已開始普及Wi-Fi 7。

報導還表示，iPhone 15 Pro的2款機型的邊框明顯收窄，所以LG Display的量產會有些問題，前期可能會供貨不足導致整體出貨緊張，到時可能會出現供不應求現象。

文章來源：終於！iPhone 15迎來史上最大升級 竟落後華為7年

（中時新聞網 盧伯華）

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