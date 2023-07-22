TWS百家爭鳴 2030全球市場達5,632億美元

研調機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線(TWS)立體聲耳機市場規模預計將達到5632億美元，專家也分析，近3年的疫情其實對台灣耳機市場算是「利大於弊」。

耳機是一般消費大眾最常購買的3C科技用品之一，自從多數智慧手機取消3.5mm耳機插孔、蘋果AirPods帶起風潮後，耳機市場更加蓬勃發展，隨處可見民眾戴著真無線藍牙耳機講電話、聽音樂。根據科技權威媒體Grand View Research報告指出，到了2030年，全球真無線立體聲耳機市場規模預計將達到5632億美元，2022年至2030年的複合年增長率為34.9%，成漲幅度強勁。

音悅音響有限公司負責SONY、FOCAL、STAX、Final Audio、VIVA等品牌經銷，總經理侯允柔表示，台灣市場對耳機的需求崛起得很早，且後來因為物價、房價提高，一般人少有規劃視聽室的預算和空間，因而出現更多「耳機族」。侯允柔分析，一般定義的耳機大約分為3種，第一，就是目前為市場主流的藍牙耳機，音質要求不高，但功能好、無線輕巧、外型搶眼；第二，則是隨身耳機系統，音質較為講究，可接上俗稱「小尾巴」的攜帶型擴大器優化；第三，家用耳機系統，必須連接電腦等訊源和家用擴大機，多半會使用耳罩式耳機，聽覺享受更為講究。

近3年的疫情其實對台灣耳機市場帶來「利大於弊」的影響，侯允柔指出，「疫情期間明顯感受到門市客人下滑，但門市銷量完全轉到網路」，她也提到，由於疫情期間居家辦公，家庭成員得顧慮可能會彼此干擾，耳機需求量大幅提升，萬元以上的耳機銷量大概成長2、3成以上，原本高單價耳機僅占整體銷量2到3成，在疫情期間快速提升到近4成左右，不過疫情期間，因塞港導致的缺料問題也相當棘手，但市場仍是正向發展。

不過，除了無線藍牙耳機，有線耳機也占據一部分市場，並持續穩定吸引忠實擁護者，有線耳機音質取勝穩居1至2成市占。

（時報資訊 王逸芯）

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