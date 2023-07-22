郭台銘做這事讓林百里炸鍋 老謝曝2人往事

AI伺服器狂潮席捲，帶動廣達股價大爆發，衝破200元大關，改寫23年新天價，印證廣達擺脫筆電代工廠的低毛利，躋身AI供應鏈巨頭，一舉幹掉之前埋下情結的鴻海。財信傳媒董事長謝金河表示，AI供應鏈可望加速催生台灣的護國群山，不過回憶1990年代PC、NB崛起，台灣電子廠搶著爭取筆電大廠代工訂單，鴻海挖角廣達團隊，一度讓郭台銘、林百里交惡。

早年郭台銘對外尊稱林百里是他老大哥，還承諾絕對不跨入筆電代工，未料，2008年爆發金融海嘯，鴻海營收動能狂掉，為尋求另一生路，郭台銘不顧當年承諾，搶進筆電組裝市場，還挖走廣達數十人的NB研發團隊。

這下讓林百里忍無可忍，痛批被挖走的都不是好人才，還要求不准採購鴻海的零組件，雙方因而撕破臉。之後，林、郭兩人還是不斷較勁，林百里布局雲端領域，開展另一條大道。2010年的廣達尾牙宴上，林高喊要帶大家上雲端，「我不去藍海，因為有一天會變紅海（鴻海），我去雲端。」

林百里深耕雲端市場多年，包括臉書、Google等都是廣達重要客戶，如今搭上超夯AI的列車，股價從4月底的85元，一路狂飆到周五（7/21）的226元，不只把鴻海股價狠甩在後頭，林百里也因此躍居為台灣新首富。

謝金河在臉書發文指出，1990年代PC、NB崛起，台灣的資通訊產業搶著爭取Dell、HP、Compaq訂單，鴻海挖了廣達團隊，一度讓郭台銘、林百里交惡。那個時候，HP、Dell像大樹一般，台灣的代工廠像小樹苗。後來，聯想挖了時任宏碁執行長蘭奇，搖身變成世界最大PC大廠。

他直言，台灣的資通訊產業一度面臨邊緣化的危機，這次AI帶來的新機會，伺服器幾乎排除中國大陸供應鏈，使得整個產業有如加上渦輪引擎馬達一般，股價、市值都漲到令人不敢想像的地步。

到昨天為止，廣達市值跑到8730億，搖身變成全台第六大企業，緯創及緯穎創造7600億台幣市值，光寶科技也到3458億，整個ICT產業，就像是林憲銘說的價值被低估，這幾個月，他們像是在衝浪一般，身價翻了好幾番，這是本益比的提升。

謝金河強調，AI帶來的大機會，從黃仁勳的Nvidia，蘇姿丰的AMD，加上不可或缺的台積電，及AI伺服器大產業鏈，台灣尋尋覓覓找了很久的，從一個人武林的護國神山，現在AI供應鏈可能加速催生台灣的護國群山，這又是台灣產業再進化的新代表作。

（中時新聞網 吳美觀）

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