德微H1每股賺3.95元 達標

德微（3675）21日公布第二季獲利，每股稅後純益（EPS）達2.26元，較前一季成長33％，累計上半年EPS達3.95元，順利達成第二季預估目標，隨著新設備逐步到位，本季可望進入驗證、試產階段，預計第四季量產。德微正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商領域，產線逐步朝高值化發展，新階段成長值得期待。

德微第二季合併營收為4.4億元，毛利率回到高峰達37.42％，稅後純益1億元，季增33％，EPS 2.26元，德微隸屬達爾集團，在集團中的定位逐步走向IDM高階產品，整體獲利率表現明顯提升，尤其在2021年之後，毛利率已站穩3字頭，隨著德微產品結構調整，車用占比拉高，往4成毛利率前進可期。德微表示，2023年為轉型的一年，在設備到位之後，將自第三季開始送驗證、試產。

日前德微宣布，以不高於8億元之「暫定價格」，取得達爾基隆分公司所分割的晶圓製造業務之機器設備，未來將快速提升6吋晶圓產能，以增加產品競爭力。

法人指出，8億元購買6吋晶圓廠，以現在高通膨的環境來說「相當的划算」，因為該廠已通過世界一級車廠認證與採用、設備之折舊攤提壓力也不大，法人認為，這是達爾集團為協助德微加快車用產品線布局，而移轉部分車用產品之舉措。

德微擁有達爾集團資源挹注、股權集中，目前達爾持有德微51.07％持股，惟下半年傳統旺季的需求仍有待觀察。