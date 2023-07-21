AI伺服器廠 Q3出貨動能浮現

受惠美系大型CSP（雲端服務商）客戶針對AI伺服器產品需求明確，並對AI高階伺服器之GPU採購策略積極，拉抬英業達（2356）、廣達（2382）旗下採用輝達（NVIDIA）架構之H100 8-GPU伺服器產品，於第三季湧現出貨動能，第四季可望進一步放量。

此外，緯創（3231）也因身為H100伺服器GPU基板之主要供應商，加上其為GPU伺服器產品擴建之新產能，將於第三季底全面到位，預期來自AI伺服器產品的出貨動能也將於第三季起加速浮現，第四季將再明顯增溫。

法人看好三大伺服器台廠可望為這一波AI高階伺服器領頭展現動能的業者，在過去一周間，外資接連買超英業達及緯創，國內法人則大舉敲進廣達，推升三台廠股價或創新高、或寫近20多年來高點。

英業達今年上半年即有分別來自美系以及中系CSP客戶之訂單需求，已針對採用輝達（NVIDIA）多GPU架構之A100／A800伺服器產品出貨。

另因應來自美系CSP客戶訂單需求，H100之高階AI伺服器產品也將於第三季間就開始出貨，依公司先前預估，今年度其AI伺服器產品的比重將達10％以上。

至於廣達旗下雲達的AI伺服器營收，去年度已約占其伺服器業務之5成，隨著今年下半年及明年出貨滲透率持續提升，比重持續拉升可期，針對輝達今年最新推出的H100高階AI伺服器產品，雲達亦將於8、9月起開始量產，並於第四季到明年放量出貨。

在客戶端訂單可見度明確下，兩業者皆預期下半年AI伺服器產品出貨將逐步走升，動能並將延續至明年。

但另一方面，CSP業者亦因考量總體經濟情況未反轉，通膨升息壓力也還未消除，在下半年轉向優先採購AI伺服器產品之際，將原非採用多GPU架構的一般伺服器產品訂單遞延。

展望後市，英業達預估第三季其伺服器出貨動能因第二季基期升高，將微幅收斂至中高個位數季增，第四季並有優於第三季的表現。廣達則亦預期，下半年伺服器動能將逐季走升，惟全年度僅將年增個位數，明年回到雙位數的年成長走勢。