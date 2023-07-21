OWLINK告違約判賠 西柏:不影響客戶合作

專業影音設備廠西柏（3541）21日召開重訊說明會，針對OWLINK提告違約，美加州地方法院陪審團作出需支付賠償金2,618.86萬美元（約8.18億元新台幣）判決。公司強調，目前跟客戶合作正常進行，將與律師研擬上訴程序，對財務沒有立即影響。

OWLINK於2021年3月29日對公司提起訴訟，主張違反專案管理合約佣金支付條款爭議，經加州聯邦地方法院陪審團在加州時間今年7月19日作出須支付原告賠償金26,188,638元判決。對此判決，西柏表示，深表遺憾並刻正研擬上訴與判決後動議相關程序。

西柏指出，公司與OWLINK於2014年簽訂供應商合約，與Crestron採三方合作模式至2020年，後因Crestro經營團隊改組，針對供應鏈模式進行調整，並要求與公司直接簽訂供應商合約，不再透過OWLINK處理居間業務，但OWLINK主張原EBMA合約仍為有效，並以此提出違約訴訟。

西柏強調，對於此案件將進行上訴，與Crestron及其他客戶合作正常運作，業務承接及推廣也一切正常，不會受到訴訟案件影響，且一審判決結果仍未確定，對目前財務沒有立即影響，後續將在每一財務報導期間，持續進行可能損失的合理性評估，以及作必要調整，但最終金額仍待案件終結後才能確定。

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