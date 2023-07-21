力積電赴日本晶圓廠 拚5～7年上市

力積電（Powerchip）日本區的主管周五表示，在日本設廠的合資公司，計畫在5至7年之間上市。

力積電（6770）與日本金融集團SBI控股在本月稍早表示，在日本掀起晶片製造的投資浪潮之際，他們打算吸引政府補貼，在日本建立晶圓製造工廠。

在被問到可能上市的時機時，力積電日本總裁Joe Wu在接受路透訪問時說：「我認為約在5到7年之間，這將取決於業務」。

該工廠旨在為日本企業製造電動車電源管理所需的微控制器和電源晶片。具體廠址位置尚未確定。

力積電說，日本有擴大晶圓產能的空間，但是日本就是缺乏投資。力積電想在這裡建造產能。

台積電在九州的工廠已經獲得了補貼。該工廠將對索尼、電裝（Denso）等公司供應晶片。

日本總裁Joe Wu指出，作為主要晶片生產基地，九州是不錯的選擇，但是力積電也在與其它的地方政府溝通中。晶圓製造工廠需要穩定充足的水和電力供應。

日本總裁Joe Wu表示，力積電和SBI希望日本業務能吸引更多資金，並正將目標瞄準晶片業的客戶和金融投資者，將他們視為潛在的投資者。

目前有晶片業務的還包括瑞薩電子和三菱電機。

（時報資訊 張朝欽）

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