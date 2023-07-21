面板業轉機可期 群益這樣看面板雙虎

WitsView 07/2023下旬TV面板報價續漲，動能來自歐/美通路旺季提前備貨相關需求，自03/2023上旬迄今累計漲幅已達43.37%；至於monitor面板、NB面板報價則均與07/2022上旬持平，主要係中國面板廠帶頭降低產能利用率的減產效應發揮、品牌廠庫存陸續去化所致。隨著報價反彈，預期面板廠營運將逐季改善，但下游電子產品需求能否進一步復甦，才是面板廠獲利能否翻轉的關鍵。

最近面板報價及走勢研判：

受惠於自歐、美通路旺季提前備貨需求挹注，07/2023下旬TV面板報價續漲，55吋4K Open-cell報價為119美元，較07/2023上旬上漲3美元，漲幅為2.6%，07/2023漲幅為5.3%，自03/2023上旬迄今累計漲幅達43.37%，惟05～07/2023漲幅逐月縮小。

至於在IT面板的部分，monitor面板報價與07/2023上旬持平，主要係中國面板廠帶頭降低產能利用率的減產效應發揮、品牌廠庫存陸續去化所致，27吋Monitor面板07/2022上旬報價維持61.6美元，報價自02/2023下旬迄今均持平開出；至於NB面板07/2023上旬一度走揚，但07/2023下旬則持平開出，14吋Flat-LED NB面板報價為26.4美元。

表一、07/2023下旬面板報價

圖一、面板報價走勢

觀察面板市場供需狀況，就供給的部份而言，現階段多數面板廠均以改善獲利、降低庫存為主要營運策略，近期並未見到大幅拉高產能利用率的跡象。再就需求的部份而言，TV面板庫存水位已在健康水準，品牌廠陸續回歸包括618檔期、H2歐美假期等季節性促銷循環，預估2023年出貨量有機會逐季增加；至於IT面板庫存則尚待持續去化，僅少數產品線補庫存訊號較明確，惟市場供需狀況亦已逐漸改善。

再觀察各重要面板終端應用的市況，首先，在電視的部份，美國市場買氣仍佳，自20Q3迄今各季出貨量YoY均為正數，23Q1則為4%；中國市場在解封後消費者信心有機會逐漸復甦，當地品牌業者23Q2需求因備貨618檔期而增溫；至於在西歐市場買氣則受到通膨、地緣政治因素衝擊，尤其當地電視銷售主力向以高階機種為主，相關產品線所受影響程度亦較大。 其次，在筆記型電腦、螢幕的部分，多數品牌、通路業者仍須持續去化庫存，惟22Q3迄今庫存水準已逐漸降低，且電競螢幕、電競筆記型電腦、Chromebook等產品線市況相對較佳。

面板產業近況及群益觀察評析：

（1）根據韓國媒體亞洲經濟指出，Samsung 83吋OLED 4K電視已於北美上市，售價為5,399美元，總計Samsung OLED電視款數增加至4款（另包括55吋、65吋、77吋），惟83吋OLED面板目前僅LG Display獨家供應，亦即此一產品線乃Samsung電視產品線首度搭載LG Display OLED面板（Samsung其餘3款OLED電視係搭載本身之OLED面板）。

Samsung本身OLED TV面板產能僅150萬片/年，至於LG Display則達1,000萬片/年，然而，根據研調機構Omdia預估，OLED機種對售價1,500美元以上高階電視市場的滲透率2023年將提高至46.1%，Omdia並預估，2023年OLED電視出貨逐季增加，23Q3、23Q4分別為160萬台、240萬台，群益認為，一方面Samsung OLED電視銷售有機會持續擴大，另一方面LG Display亦可承接更多來自Samsung的OLED TV面板訂單，兩者均為此一產業趨勢的受惠者。

（2）根據研調機構TrendForce指出，由於多數面板廠於22Q3～Q4期間積極調降產能利用率，故儘管Q1為傳統淡季，但5代線以上面板生產線的供需比仍由22Q4的-7.1%提高至23Q1的0.5%（供需平衡通常為3～5%）；23Q2 5代線以上面板出貨面積QoQ+13%，惟電視等終端需求耗用面積QoQ+13.6%，5代線以上面板生產線的供需比為0.5%，亦即供需仍相對緊俏，為近期TV面板報價走高的關鍵。 展望23H2，由於多數面板廠生產意願高於23H1，預估23Q3、23Q4 5代線以上之面板產業供需比分別為3.3%、3.7%，雖尚在供需平衡區間中，不過，22Q3迄今面板市場供需緊俏乃奠基於多數面板廠嚴控產能，23H2各家面板廠產能利用率提高狀況仍為面板景氣是否惡化的重要觀察指標。

面板產業投資建議：

受惠於中國品牌廠618檔期、歐美旺季提前備貨相關需求，TV面板報價自03/2023上旬逐月走揚，迄今累計漲幅已超過40%，且23Q3仍有上漲空間；此外，NB面板報價亦因補庫存訂單、TV面板報價漲勢帶動而走揚，均有助於面板供應鏈業績展望轉佳。

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