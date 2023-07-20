蘇姿丰：未來十年產業發展靠AI

超微（AMD）執行長蘇姿丰20日出席陽明交通大學名譽博士學位頒授典禮，她致詞時指出，台灣是全球半導體生態系統的中心，因台灣的人才、資源、創新、文化和精神，打造出半導體的生態系統令人驚嘆。她並再次強調，看好AI將帶動未來10年產業發展。

蘇姿丰2歲時即移民美國，但致詞時，她先秀了一段中文向大家問好，接著以英文感性的表示，每次來台灣都像回到家，很高興獲頒陽明交大榮譽博士學位。

蘇姿丰提及當年就讀美國麻省理工學院（MIT）時，就思考著怎麼讓世界變得不一樣，因MIT有太多聰明的學生，很難決定朝向什麼地方發展，但當她第一次進到半導體實驗室，實際感受半導體晶片時，就決定投身半導體研究，那時大多數人還都不知道什麼是半導體。

年輕時的她當時就相信「半導體可以改變世界」，現在半導體已真正成為生活上非常重要的一部分。

提到產業發展的新方向，蘇姿丰指出，自己在這行業工作了近30年，非常自豪能夠成為這個行業的一員，因為他們確實一起改變了世界，過去幾年科技發展令人興奮，未來10年將會更加令人興奮，最重要的就是人工智能。

蘇姿丰還表示，人工智能確實是未來10年乃至更多年具有決定性大趨勢，生成式人工智能重新塑造未來科技發展的看法，未來的每一種產品、服務、業務都將受到人工智能的影響，而且這項技術的發展速度，比以前見過的任何技術都要快。

她並強調，現在人工智能需所有學科結合在一起，包括硬體、軟體、系統、應用程序，甚至商業模式；因此，對於技術行業的所有人來說，是一個令人難以置信激動人心的時刻，對於所有人來說，也是一個機會，她看好AI將帶動未來10年產業發展。

在和現場學生進行座談時，蘇姿丰也勉勵學生，可嘗試挑選一些困難且有趣的問題並逐一學習，因為面對問題是非常重要的，可以選擇一些非常難的問題並嘗試解決它們，每次的學習，都會讓你變得更好。

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