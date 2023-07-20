報價齊漲 面板廠Q3轉盈在望

7月下旬面板報價出爐，市場研究機構TrendForce指出，旺季拉貨動能提升，電視面板報價續漲，單月漲幅約4～6％，面板廠第三季有望轉盈。此外，IT面板也跟進漲價，其中監視器面板7月小漲0.1～0.2美元，低階筆電面板也調漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，品牌廠7月以來著手旺季到來積極備貨，預估第三季電視面板採購數量相比第二季將有7～8％的增幅，在需求支撐之下，面板廠漲價態度積極，要全力衝刺第三季單季轉虧為盈。而在整體需求好轉的狀況之下，面板廠按需生產，平均產能利用率拉升到80％以上，也有助成本改善。

電視面板報價來看，32吋、43吋面板在7月份全月調漲2～3美元，均價分別來到36美元、63美元，55吋面板調漲6美元、65吋面板則是調漲7美元，均價分別為119美元、162美元。

IT面板來看，范博毓表示，隨著庫存降低，第二季筆電和監視器面板已經有回補庫存的動作，特別是消費性機種的需求明顯增長，第二季筆電面板出貨季增3成，監視器面板出貨也有大約10～15％的季成長率。不過庫存回到健康水位之後，IT品牌還是抱持著謹慎的態度，不願意多備貨，造成第三季IT面板出貨成長動能轉弱，預估第三季IT面板出貨季增率回到個位數的水準，也影響IT面板價格上漲的動能。目前筆電面板價格大致在損益兩平之間，不過監視器面板價格還在總成本之下，面板廠仍希望調漲價格，帶動獲利表現提升。

監視器面板半成品、以及價格偏低的產品7月價格持續小漲，也有更多尺寸的面板模組跟進小幅調漲價格。7月21.5吋、23.8吋監視器面板預估小漲0.1～0.2美元，均價分別來到41.6美元、47.9美元，27吋監視器面板價格則是持平、均價約61.6美元。

筆電面板方面，消費市場不振，高階、商務機種需求還是不佳，低階產品的需求明顯優於高階機種。低階的TN HD、TN FHD面板調漲價格，其中14吋TN筆電面板在7月小漲0.1美元，均價來到26.4美元。

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