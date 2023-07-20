華碩AI伺服器 爆單到明年

華碩董事長施崇棠直言，伺服器事業「是華碩往AI邁進的重要拼圖」，不會在AI伺服器領域缺席。華碩20日趕進度發表首款搭載輝達（NVIDIA）HGX H100的AI高階伺服器，並宣稱手上訂單已滿到明年，預計第四季開始出貨，另亦同步推出可支援英特爾（Intel）／超微（AMD）平台的多GPU架構伺服器產品，全面搶攻AI伺服器商機。

華碩自今年起，積極擴大布局伺服器業務的力度。施崇棠說，華碩不僅要鎖定雲端、AI伺服器市場攻城掠地，更喊出五年內業績要增長5倍的目標。其中，針對資料中心伺服器業務，更力拚五年內要成長10倍。

為此，華碩在業界大舉招兵買馬，延攬數名過往的戰友回鍋外，並力邀在伺服器業界的大將朱培蘭，接任伺服器事業總經理一職。

早年曾於廣達、緯穎及緯創等伺服器ODM大廠任職的朱培蘭，後續並曾在惠普、聯想及戴爾等外商品牌大廠，出任伺服器或雲端資料中心相關事業部門的總經理、資深副總裁或甚集團副總裁等要職，資歷豐富且完整，也顯見華碩力圖在伺服器市場爭取一席之地的決心。

此回，華碩除首發搭載8個NVIDIA H100 Tensor Core GPU的HGX H100 AI伺服器產品ESC N8-E11，也發布了經NVIDIA認證，且具備相容Intel／AMD平台、4～8個GPU配置的ESC8000、ESC4000系列的GPU伺服器新品，能因應從中小型到大企業，甚至是大規模資料中心客戶不斷增長的AI、高算力工作需求，及各種場域的AI訓練需求。

結合集團下包括華碩伺服器事業部門、台智雲（TWS）和華碩雲端（ASUS Cloud）等資源，華碩不僅為少數具全方位資源的高性能運算解決方案供應商，也因此具備AI伺服器／軟體、數據中心基礎架構開發能力。

現階段伺服器業務在華碩整體營收比重僅約占個位數，不過預計自今年第四季起，旗下AI伺服器相關產品就將陸續出貨，加上目前掌握的訂單已接到明年，屆時將對華碩伺服務業務帶來相當助益。

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