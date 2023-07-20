蘇姿丰:看好AI將帶動未來10年產業發展

超微（AMD）執行長蘇姿丰今（20）日出席陽明交通大學名譽博士學位頒授典禮並發表演說，她致詞時指出，台灣是全球半導體生態系統的中心，且台灣的人才、資源、創新、文化和精神，讓這裡的半導體生態系統令人驚嘆，她強調看好AI將帶動未來10年產業發展。

蘇姿丰致詞時，她先以中文開場，接著以英文表示，每次來到台灣都像回到家，很高興獲頒陽明交大榮譽博士學位，她說，這幾天來台灣的感想是，台灣確實是全球半導體生態系統中心，台灣以人才、資源、創新、文化和精神各方面，打造出來的半導體生態系統令人驚嘆。

提到產業發展，蘇姿丰指出，過去幾年科技發展令人興奮，但她相信未來10年將會更加令人興奮，最重要的就是人工智能。她說表示，人工智能確實是未來10年乃至更多年的決定性大趨勢，生成式人工智能重新塑造我們對未來科技發展的看法，未來的每一種產品、每一項服務、每項業務都將受到人工智能的影響，而且這項技術的發展速度實際上比我以前見過的任何技術都要快。

蘇姿丰強調，現在人工智能還需要所有學科結合在一起，包括硬體、軟體、系統、應用程序，甚至商業模式；因此，對於技術行業的所有人來說，這是一個令人難以置信的激動人心的時刻，對於所有人來說，這也是一個機會，她看好AI將帶動未來10年產業發展。

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